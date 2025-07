Incendio en Santiago Centro: mujer está en riesgo vital y Desbordes anunció acciones legales

Tras ser rescatada del incendio en Santiago Centro por voluntarios de Bomberos, la mujer fue trasladada a la ex Posta Central.

Una mujer permanece en riesgo vital y seis bomberos resultaron lesionados a raíz del incendio que afectó desde la tarde del jueves a un edificio ubicado en Santiago Centro, hecho por el cual el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, anunció acciones legales.

De acuerdo con lo informado por el comandante de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, coronel Claudio Pávez, de las nueve personas que fueron trasladadas a centros asistenciales, “una mujer adulta, lamentablemente, evolucionó de forma desfavorable y hoy se mantiene con riesgo vital”.

Se trata de una de las residentes del edificio ubicado en calle 21 de Mayo a quien rescataron los voluntarios de Bomberos, y a la que se trasladó hasta la ex Posta Central.

“Ingresó por inhalación de monóxido de carbono y, lamentablemente, está en una situación crítica, con respiración mecánica. Esperamos que tenga una evolución positiva, pero está complejo”, añadió el coronel Pavez.

En cuanto a los bomberos que resultaron afectados, el 4to Comandante de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, informó este viernes que sufrieron “lesiones menores”, como shocks térmicos y esguinces.

Desbordes anunció acciones legales tras incendio en Santiago Centro

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes anunció este viernes que el municipio emprenderá acciones legales contra los responsables del incendio en el centro.

“Aquí ya hay identificado un responsable, y lo que estamos analizando es si las demandas civiles y eventuales querellas criminales van con nombre y apellido“, sostuvo la autoridad comunal.

Ahondó en el tema y precisó que “vamos a iniciar acciones legales, no solo para perseguir la responsabilidad directa en el incendio, sino que las responsabilidades civiles respecto de todos los daños que han ocurrido” en los locales comerciales.

“Me imagino que (los locatarios) irán a demandar también respecto de los días que van a estar sin funcionar, etcétera, y vamos a cobrar todo lo que gastemos, hasta el último peso del informe a la persona que arrendaba al que tenía ahí las bodegas”, complementó.

A la vez, Mario Desbordes ratificó que incluso luego de que Bomberos logró controlar el incendio en horas después, “no vamos a autorizar el ingreso permanente, ni de locatarios, ni de usuarios, mientras no tengamos un informe técnico que garantice que estructuralmente no hay daños”.

Respecto de las personas que resultaron afectadas y no tienen otro lugar para dormir, el alcalde de Santiago precisó que “hay 40 personas que no tenían dónde ir, y nosotros les hemos ofrecido como albergue, y está ya dispuesto el Internado Nacional Barros Arana, que tiene centenares de espacios disponibles”.