Javier Etcheberry apuntó a la Municipalidad de Paine por el no pago de sus contribuciones: “No cumplieron con la pega”

El director del SII criticó a dicho municipio por no recepcionar información que mandó hace años y que, por lo mismo, generó que no pagara sus contribuciones.

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, se defendió de las acusaciones por el no pago de contribuciones durante nueve años por una de sus viviendas, ubicada en el sector de la Laguna de Aculeo en la comuna de Paine.

En conversación con Radio Duna explicó que “desde que se amplió la casa ha sido difícil, de hecho imposible hasta ahora, que el municipio de Paine recibiera la propiedad”. Sin embargo, agregó, “he hecho todo para que me reciban la propiedad. Pero todavía no he podido regularizarla”.

Javier Etcheberry aseguró que a la Municipalidad de Paine le envió hace nueve años “una tasación con todo lo que se requiere para la casa con las ampliaciones de Aculeo y en nueve años nunca usaron la información para actualizar mi propiedad”, y por lo mismo no ha pagado sus contribuciones.

“En el caso mío, no cumplieron con la pega y no fueron a ver la construcción”, sostuvo y planteó, junto con eso, que “hay un hecho en Chile y es que los municipios, la costumbre, los constructores están haciendo las cosas en forma que no corresponde”.

Hacienda recibió documentos del director del SII

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reveló a T13 Radio que el director del SII envió “un dossier con creo que son 14 documentos que fundamentan lo que él ha señalado. Nosotros vamos a revisar todo ese material que nos entregó el director para estar seguros de que efectivamente tomó todos los pasos, tomó todos los recuerdos del caso”.

“De esos cientos de miles de propiedades sólo una pertenece al director de Impuestos Internos, que, por su cargo, por supuesto que tiene una responsabilidad especial, no sólo respecto de la gestión del servicio, sino que respecto de su propio comportamiento como contribuyente”, añadió el secretario de Estado.