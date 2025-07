“Es como Bangladesh”: denuncian que toldos azules suman nuevas zonas en Barrio Meiggs

Los denominados toldos azules del Barrio Meiggs continúan expandiendo su territorio, complicando aún más la situación que se vive en dicho sector con el comercio ilegal.

Según dio a conocer Meganoticias, a las calles en las que ya se habían instalado se sumaron dos nuevas cuadras de la calle San Alfonso, entre Claudio Gay y Gorbea. Con esto, las mafias que lideran este barrio demostraron cómo su expansión está lejos de detenerse.

Esta crítica situación, según planteó el coronel (r) de Carabineros, Marcelo Valdebenito, se debe a una “sobrepoblación de migración” que busca mantenerse, sumado a la “falta de interés o incapacidades” que tienen las autoridades para controlarlos.

Para Adolfo Numi, de la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs, como “se ha corrido la voz que en Meiggs no hay fiscalización, no pasa nada“, genera que “la gente se viene a instalar. Y se viene a instalar a Meiggs, no por casualidad, porque viene público a comprar“.

“En resumen, es como un Bangladesh: mucho comercio, poca regulación, mucha gente queriendo comprar, mucha gente queriendo vender y muy pocos resultados de políticas públicas”, agregó.

Los expertos coinciden en que la intervención y presencia permanente del Estado y las fuerzas del orden son la solución a lo que ocurre en el Barrio Meiggs con los toldos azules. Numi indicó que “si usted interviene todo el barrio, no solo algunas calles, y por un tiempo importante, un año, usted puede recuperar el barrio y ahí hay que cerrarlo y poner personal de seguridad municipal cuidando los accesos“.

“El comercio ambulante ilegal es una paranoia que todos deben controlar y enfrentar como una enfermedad social“, cerró el coronel (r) Valdebenito.