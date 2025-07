Megaincendio de Valparaíso: Fiscalía pide cadena perpetua para los nueve imputados

La Fiscalía Regional de Valparaíso pidió cadena perpetua para los nueve imputados por causar el megaincendio de 2024, que dejó 138 muertos en las comunas de Viña del Mar, Villa Alemana, Valparaíso y Quilpué.

El presidio perpetuo calificado que solicitó el fiscal Osvaldo Ossandón implicaría que los acusados podrían pasar 40 años de prisión efectiva, sin acceso a beneficios.

A todos los imputados se los acusó de los delitos de incendio de bosques con resultado de muerte, asociación ilícita y daño ambiental.

Los detenidos por el megaincendio de Valparaíso son los ex bomberos Maximiliano Veliz Caballería, Claudio Gamboa Ortiz, Elías Salazar Inostroza, Francisco Mondaca Mella y Matías Cordero de la Fuente, además de los ex brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), José Jerez Camus, Ángel Barahona Troncoso y Franco Pinto Orellana, y el ex funcionario de la Senapred, José Atenas Gaete.

Qué otras condenas se piden para los imputados por el megaincendio de Valparaíso

De acuerdo con la acusación presentada por el persecutor, se pide aplicar además a los imputados por el megaincendio de Valparaíso una condena de 7 años por el delito ambiental de quema de más de 8 mil hectáreas de vegetación natural protegida en la Reserva Nacional del Lago Peñuelas y la destrucción del Jardín Botánico.

También se solicitó añadir otros 5 años de cárcel por integrar una asociación criminal que causó más de una veintena de incendios forestales de manera intencional entre diciembre de 2021 y febrero de 2024.

Cabe recordar que, además de las 138 víctimas fatales, el megaincendio en Valparaíso provocó la destrucción de alrededor de 4.500 casas en las cuatro comunas afectadas, además de un número indeterminado de vehículos.