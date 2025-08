“Hablen de manera voluntaria”: el llamado de la nieta de María Ercira a testigos de la desaparición

La nieta de María Ercira Contreras, Carla Hernández, llamó a los testigos que estaban en el fundo Las Tórtolas el día que desapareció su abuela a que se acerquen a entregar sus testimonios a la Policía de Investigaciones (PDI), a la vez aseveró que se está cerca de conocer la verdad de lo ocurrido ese domingo 12 de mayo de 2024.

La mujer empleó sus cuentas en redes sociales para compartir un mensaje en el que recalcó que “hoy hay evidencia concreta que se borró información valiosa para reconstruir lo que sucedió ese día y se sabe que hay personas involucradas“.

“Hay evidencia concreta que por acción u omisión se perdió información valiosa para saber qué ocurrió con nuestra amada abuela María Ercira Contreras Mella”, complementó.

Hernández se refirió de esta forma a lo confirmado a mediados de julio por la policía civil, en cuanto a que tras la desaparición de María Ercira se eliminaron los registros de video de las cámaras del Fundo Las Tórtolas de ese día, antecedente que en ese momento puso a disposición de la Fiscalía de Limache.

El abogado de la familia de María Ercira Contreras, Juan Carlos Manríquez, dijo entonces que “lo que cabe preguntarse ahora es quién los eliminó, por qué los eliminó, por orden de quién y qué mecanismo se utilizó para eliminarlos de manera irrecuperable“.

El llamado de la nieta de María Ercira Contreras a los testigos

En el mensaje que viralizó Carla Hernández, aseguró que “estamos cerca de la verdad, pero necesitamos que quienes estuvieron ese día y saben algo hablen de manera voluntaria lo más pronto posible“.

En esa línea, la nieta de María Ercira Contreras planteó que “seguimos esperando respuestas. Creo que hay instituciones que también deben exigir explicaciones como el Senama y la Municipalidad de Limache“.

“Por otra parte, el Gobierno de Chile suscribió un tratado internacional que obliga a desplegar todos los esfuerzos por encontrar un adulto mayor de forma oportuna y una Ley de Extraviados que no está operativa. Autoridades de Gobierno, por favor, háganse cargo”, enfatizó Carla.

En la parte final de su mensaje, pidió “¡perdón abuela Chira por no poder hacer más! Perdón por no abrazarte más fuerte la última vez, no pensé que sería la última“.