“La pareja del fallecido sospechaba del chileno”: la declaración del sicario que delató a Wilson Verdugo

Wilson Verdugo, dueño del conocido restaurante La Vaquita Sabrosa, es acusado de ser el autor intelectual del homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el Rey de Meiggs, y la declaración de un sicario que participó en el crimen fue clave para su detención.

Así lo reveló T13, donde consignaron que Yonder Emilio Blanco Véliz en su testimonio no solo reconoció haber sido parte del homicidio, sino que también dio luces del rol que cumplió Verdugo.

“El día miércoles 18 de junio, alrededor de las 11 horas de la mañana, me junté con Neomar y Mejía, los que me comentaron que tenían un trabajo para ganar una plata fácil, por lo que acepté, pese a no conocer en qué consistía”, relató.

Blanco que recordó que esa tarde “fuimos en el Chevrolet Spark celeste hasta calle Inglaterra frente al N°1144, comuna de Independencia, dirección en que nos reunimos con otro venezolano (…) Luego nos comentó que teníamos que ir a buscar un dinero a Ñuñoa, exhibiéndonos una fotografía del tipo que nos entregaría la plata“.

“Mencionó que era chileno, gordo, de unos 40 años, por lo que entendí el dinero se lo teníamos que quitar, ya que le debía esa plata a otro chileno, entregándonos para el trabajo dos pistolas que estaban al interior de un bolso de color negro”, agregó.

La mañana del 19 de junio, Yonder Blanco recordó que “nos estacionamos por un lapso de dos horas frente al apartamento del chileno y esperamos a que llegara. Neomar estaba hablando en todo momento con el venezolano que nos encargó el trabajo, incluso esa persona nos comentó que estaba hablando a la misma vez con el chileno, y que contaba con su número de teléfono, a raíz que trabajaban juntos“.

“Una vez allí, esperamos a las afueras del edificio, llegando esta persona, el cual le pasó cuatro millones a Neomar por concepto del vehículo, toda vez que lo iban a quemar o desaparecer para borrar pistas. Luego este tipo nos pasó 1,4 millones para que lo dividiéramos entre los tres, comentándonos que la paga se iba a ejecutar después, toda vez que la pareja del fallecido sospechaba del chileno, debido a que éste fue la última persona que lo llamó por teléfono ese día, agregando además que era su socio“, indicó el sicario, en alusión a Wilson Verdugo.