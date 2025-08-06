Los nuevos beneficios que se le quieren dar a la TNE tras el dictamen de la Contraloría

“Hemos conversado con el presidente de la República (y) como Ejecutivo vamos a resolver esa contradicción”, dijo el ministro Cataldo sobre el uso de la TNE.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que el Ejecutivo intentará que se amplíe el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) más allá de los fines educativos, tras el dictamen en ese sentido emitido por la Contraloría General de la República (CGR).

El secretario de Estado abordó el tema un día después que se conociera la resolución de la CGR, en cuanto a que la TNE solamente se puede utilizar para viajes con fines académicos, y que el documento es válido durante todo el año, incluidos los meses de enero y febrero, sin limitaciones horarias, de lunes a domingo y las 24 horas del día.

De acuerdo con lo manifestado por la máxima autoridad del Ministerio de Educación (Mineduc), “como gobierno queremos informar que obviamente compartimos las preocupaciones que emergían a partir de este dictamen, no por el dictamen en sí, sino más bien por la contradicción que se visualiza respecto a los circulares e instructivos que ha utilizado desde el año 2015“.

“Hemos conversado con el presidente de la República (y) como Ejecutivo vamos a resolver esa contradicción para solicitar una consideración nueva” al órgano fiscalizador, “en orden de poder alinear finalmente tanto el Decreto 20 que regula el tema del transporte escolar, como también los instructivos de Junaeb“, explicó Nicolás Cataldo.

El Ejecutivo buscará que la Contraloría establezca que el uso de la TNE no es solo para fines educativos

El ministro precisó que la idea es que la Contraloría defina con claridad el uso de la TNE no solo para fines educativos los 365 días del año, ya que se trata de una norma que en la práctica no se puede fiscalizar.

En esa línea, detalló que lo anterior “sobre todo a partir de lo que sería la determinación de los fines educativos en una cantidad impresionante de trayectos que diariamente se efectúan por parte de estudiantes tanto del nivel básico como también del nivel medio, así como también del nivel superior. Y también un aumento que ya lo hemos visto con mucha preocupación en la conflictividad entre conductores de transporte público y estudiantes que podría abrirse con esta interpretación“, enfatizó.

En concreto, el propósito es garantizar que la TNE se acepte en los medios transporte público sin impedimentos, permitiendo que la comunidad estudiantil vea respetado su derecho a una tarifa rebajada de manera permanente.

Al respecto, la Subsecretaría de Educación sostuvo que el decreto N° 20 establece que la TNE permite a su usuario trasladarse los 12 meses del año y sin restricciones horarias por motivos de estudio, y recalcó que las empresas de transporte público no tienen la facultad de exigirle al titular que acredite dichos motivos.