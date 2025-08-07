Contraloría zanja controversia por consulta para cambiarle el nombre a Av. Salvador Allende

Según los datos proporcionados por la jefa comunal, fueron encuestados 702 vecinos de un estimado de 5.000 personas que residen en la arteria.

La Contraloría General de la República se pronunció este jueves ante el oficio que ingresaron legisladores y concejales del oficialismo, con el propósito de cuestionar la consulta ciudadana impulsada por la Municipalidad de San Miguel en torno a la idea de cambiarle el nombre a la avenida Salvador Allende y volver a llamarla Salesianos.

De acuerdo con lo informado a través de su cuenta de X por la alcaldesa de la comunal, Carol Bown, el 82% de los consultados se mostró de acuerdo con la modificación, el 13% se manifestó en contra y el 5% dijo que le es indiferente.

Sin embargo, los parlamentarios e integrantes del Concejo argumentaron que el sondeo tuvo una baja representatividad y un lenguaje tendencioso, además de falta de claridad metodológica y uso de datos personales.

En esa línea, la diputada Gael Yeomans (FA) apuntó a la necesidad de conocer financiamiento del proceso y su implementación, en tanto que el legislador socialista Daniel Melo aseveró que se trató de un “capricho ideológico” de la alcaldesa Bown.

Qué dijo la Contraloría sobre la consulta sobre el nombre a la Av. Salvador Allende

Este jueves la Contraloría entregó su resolución en torno a la consulta que realizó la Municipalidad de San Miguel en torno a cambiarle el nombre a la avenida Salvador Allende y volver a llamarla Salecianos.

Según su dictamen, el municipio sí está facultado para implementar instancias de participación ciudadana como encuestas y sondeos en temas de interés local.

Apuntó, sin embargo, que aquello es posible en la medida de que no se trate de plebiscitos vinculantes, ya que son los únicos que están regulados por ley.

Así, el ente contralor rechazó la existencia de posibles irregularidades en el proceso y confirmó que las consultas y la decisión de modificar el nombre de una calle son efectivamente materias que corresponden al mérito y atribuciones propias del municipio.