Tras tragedia en El Teniente, Codelco suspende a contratistas vinculados

En tanto, el fiscal regional, junto a un equipo especializado de la PDI, ingresó por segundo día consecutivo al lugar del siniestro.

Gabriela Romo
Codelco informó este viernes la suspensión temporal de los contratos con las empresas contratistas involucradas en el derrumbe ocurrido el pasado 31 de julio en la División El Teniente, hecho que cobró la vida de seis trabajadores en la Región de O’Higgins.

La medida, vigente al menos hasta el 13 de agosto, afecta directamente a las empresas Constructora Gardilcic, que perdió a cinco de sus trabajadores, y Salfa Montajes, donde falleció otro empleado.

La compañía estatal explicó que esta decisión forma parte de las acciones preventivas mientras se lleva a cabo la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) sigue evaluando si existen condiciones para permitir la reanudación de faenas en diez sectores específicos de la mina, algo que dependerá de su visto bueno. Codelco señaló que ya respondió un segundo requerimiento del organismo para respaldar esta solicitud.

Sernageomin recalcó que el reinicio de las faenas deberá desarrollarse bajo estrictos estándares de seguridad, priorizando la protección de la vida e integridad de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones mineras”, precisó la cuprífera en una declaración pública.

En tanto, el fiscal regional, junto a un equipo especializado de la PDI, ingresó por segundo día consecutivo a la División El Teniente de Codelco, mientras Sernageomin realiza nuevas inspecciones técnicas en áreas clave del yacimiento.

