Caso Licencias Médicas: Defensa precisa que 602 uniformados están bajo sumario por viajes al extranjero

Adriana Delpiano, ministra de Defensa, junto a representantes de las tres ramas castrenses, concurrieron a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Licencias Médicas, donde entregó detalles de las indagatorias que llevan adelante las Fuerzas Armadas.

En la instancia parlamentaria, Delpiano precisó que de los 2.982 casos, solo 720 corresponden a miembros activos y en retiro de la Armada, Ejército y la FACh, y el resto a funcionarios de Carabineros, Gendarmería y la PDI.

Dejando de lado a personal civil y en retiro, la cifra de uniformados que viajaron al extranjero en medio de sus licencias médicas es la siguiente: 386 del Ejército, 158 de la Fuerza Aérea y 58 de la Armada, concentrados en la Región Metropolitana, Arica y Parinacota, y Punta Arenas.

Ante esta situación, la titular de Defensa apuntó que en el caso de Arica, muchos concurren a consultas médicas en Tacna, mientras que desde Puerto Natales se viaja a Río Turbio, en Argentina, para abastecerse, pero dejó en claro que “nadie puede salir del territorio nacional sin autorización, sea cual sea el motivo”.

En esta línea, la ministra Adriana Delpiano recalcó que “no tenemos altos mandos involucrados en esta situación”, y se espera que a fines de mes las Fuerzas Armadas finalicen los sumarios y comuniquen las correspondientes sanciones.