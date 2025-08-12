Farmacias Populares: Fiscalía pide 18 años de cárcel e inhabilidad para cargos públicos para Daniel Jadue

El órgano persecutor presentó las acusaciones contra el ex jefe comunal y otros cinco imputados por cargos como fraude al fisco, estafa y cohecho.

La Fiscalía Regional Centro Norte reveló este martes las penas que está solicitando para el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el caso de las Farmacias Populares, entre las que se incluye 18 años de cárcel por cuatro delitos.

El órgano persecutor presentó durante la jornada las acusaciones contra el ex jefe comunal y otros cinco imputados por cargos como fraude al fisco, estafa y cohecho, entre otros.

En el caso del ex alcalde Jadue, el Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de cárcel por delitos reiterados de fraude al fisco, además de otros 3 años y un día por el delito consumado de estafa, junto a otros 820 días de reclusión por el delito de cohecho, y 541 días como autor del delito consumado de concursal.

A la vez, la Fiscalía también pidió que se lo inhabilite por 15 años para cargos, empleos u oficios públicos, así como el pago de diversas multas que incluyen una por más de 4.300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), otra por 21 UTM y una tercera de $19 millones.

La Fiscalía Centro Norte presentó la acusación formal en contra de Jadue cuando el ex alcalde se aprestaba a inscribir su candidatura la Cámara de Diputados por el distrito 9.

Las penas que pide la Fiscalía para los otros imputados en el caso Farmacias Populares

También este martes la Fiscalía dio a conocer las otras solicitudes de penas para los otros imputados junto a Daniel Jadue en el caso Farmacias Populares.

Para el ex secretario Ejecutivo de Achifarp, José Muñoz, pidió en total más 25 años de cárcel e inhabilitación perpetua para cargos y empleos públicos. Además, se busca que pague una multa superior a las 1.400 UTM.

Contra Eduardo Sandra pidió una pena de 10 años de presidio, otros 10 años de prohibición de postular a cargos, empleos u oficios públicos, y una multa de 480 UTM

En tanto, para el también ex secretario ejecutivo de Achifarp, Raúl Moraga, solicitó 5 años de cárcel, la misma cantidad de años de inhabilitación para cargos, empleos u oficios públicos, y una multa de más de 2.300 UTM.

En el caso de la ex funcionaria municipal María Eugenia Chadwick, también pidió 5 años de cárcel, 5 años de inhabilitación para cargos, empleos u oficios públicos y una multa superior a las 950 UTM.

Finalmente, contra Álvaro Castro pidió 541 días de reclusión, tres años de prohibición de postular a cargos, empleos u oficios públicos y una multa superior a los 52 millones de pesos.

Para las 09:00 horas del próximo 3 de septiembre se fijó la audiencia de preparación para el juicio oral.