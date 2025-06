PC anuncia que Daniel Jadue buscará llegar a la Cámara: ¿puede ser candidato?

El presidente del PC, Lautaro Carmona, admitió que dado su arresto domiciliario total, Daniel Jadue no puede hacer campaña.

Al día siguiente que la Corte de Apelaciones de Santiago cambiara a arresto domiciliario total la cautelar que pesa sobre Daniel Jadue en el caso Farmacias Populares, el Partido Comunista (PC) anunció que el ex alcalde de Recoleta postulará al Congreso como candidato a diputado, mientras que desde la defensa del ex jefe comunal se plantea incluso acudir al Tribunal Constitucional para poder concretarlo.

Así lo informó el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, quien detalló que Jadue se presentará en el distrito 9, que incluye las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

De acuerdo con lo manifestado por el líder del PC, el ex alcalde postulará a la Cámara de Diputados mientras no exista una prohibición debido a su situación judicial.

¿Puede Daniel Jadue ser candidato a la Cámara de Diputados?

Respecto de la posibilidad de que el ex jefe comunal pueda ser candidato a la Cámara de Diputados, en entrevista con CNN Chile Lautaro Carmona manifestó que si bien Daniel Jadue “no puede hacer campaña” debido a la medida cautelar que pesa en su contra, no tiene prohibido ser candidato, por lo que “mientras esa privación no exista, va a ser candidato”.

El timonel del PC se refirió al tema después de que la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que Jadue debía retornar al arresto domiciliario total, tras acoger la apelación presentada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el Consejo de Defensa del Estado (CD), Best Quality y los querellantes particulares.

Por su parte, y ante la posibilidad de que en una fecha próxima la Fiscalía presente una acusación en contra de Jadue por fraude al fisco y cohecho por el caso Farmacias Populares y lo lleve a juicio en calidad de imputado, su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, adelantó que han estudiado distintos escenarios y se prevé incluso acudir al Tribunal Constitucional (TC).

Al ahondar en este punto, el profesional le dijo a La Tercera que existen precedentes al respecto, y mencionó los casos de Marco Enríquez-Ominami y el presidente del Senado, Manuel José Ossandón.

En esa línea, Manríquez explicó que si la Fiscalía lo acusa, “estamos preparando requerimientos ante el TC, ya que existen pronunciamientos previos al respecto que dan cuenta que es inconstitucional el que no se le permita participar en una elección a quien aún le asiste la presunción de inocencia. La acusación no es un escenario homologable a una condena”, explicó.

Por otra parte, el mismo abogado defensor del ex alcalde ingresó un escrito a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que le solicita un permiso para que Daniel Jadue pueda votar en las Primarias Presidenciales de este domingo.