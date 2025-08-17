Nuevo caso de droga sacude al Ejército: lo que se sabe de los tres cabos y civil detenidos en Puerto Aysén

El Ejército condenó fuertemente el acto, disponiendo a los detenidos al cuartel de la PDI en Coyhaique.

Tres cabos del Ejército fueron detenidos este sábado en Puerto Aysén, en la zona del extremo sur del país, luego de retirar una encomienda que contenía droga. Junto a ellos también fue aprehendido un civil que participaba en la operación.

Según informó la Fiscalía, el paquete —retirado desde una sucursal de Chilexpress— contenía más de 11 kilos de sustancias ilícitas, cuyo tipo aún no ha sido precisado.

Los militares detenidos son funcionarios activos pertenecientes al Regimiento N°8 Chiloé, con asiento en la zona, y fueron arrestados en el marco de un operativo encabezado por la Fiscalía Metropolitana Occidente en coordinación con la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI. Las diligencias incluyeron una entrega vigilada y la posterior captura de los implicados.

De esta manera, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano (PPD), condenó la detención de los cabos sorprendidos en un nuevo caso relacionado con el tráfico de drogas por parte de las Fuerzas Armadas. La secretaria de Estado se refirió al hecho a través de su cuenta en X, donde calificó la situación como inadmisible: “Completamente inaceptable lo ocurrido en Puerto Aysén, donde la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a tres integrantes del Regimiento N°8 Chiloé”.

Delpiano agregó que sostuvo una conversación con el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, quien le entregó un informe detallado de los hechos relacionados al paquete con droga y comprometió la colaboración de la institución con la investigación del Ministerio Público.

“Situaciones como estas no son tolerables, por lo que estamos reforzando todas las medidas en las tres ramas de las FF.AA. y trabajando también en un aumento de las sanciones“, advirtió la ministra.

La investigación está a cargo del fiscal de Pudahuel, Daniel Contreras. De tal manera, los cuatro detenidos serán formalizados este domingo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, por el delito de tráfico de drogas.

Ejército rechaza conducta de militares

A través de un comunicado, la IV División de Ejército rechazó la conducta de los tres cabos detenidos en Puerto Aysén por su presunta participación en el caso.

“El Ministerio Público a cargo de la investigación, dispuso que los detenidos fueran trasladados al cuartel de la PDI en Coyhaique, quedando a la espera de la audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía, programada para el día 17 de agosto de 2025″, informó la institución.

En el mismo texto, la división castrense subrayó su posición frente a lo ocurrido. “La IV División de Ejército, junto con rechazar toda actividad ilícita que va en contra de los valores y principios institucionales, reitera su compromiso con el cumplimiento de la legalidad vigente y su plena colaboración con las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos“, indicaron.