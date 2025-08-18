VIDEO – “Lo mínimo es respetar la flora y fauna”: la polémica fiesta de revelación de género en el Cajón del Maipo

El hecho provocó indignación en las autoridades y comunidad local, ya que dejaron en claro que existe prohibición de realizar eventos masivos en el sector, y de paso contaminar.

Controversia generó una polémica fiesta de revelación de género en el sector del Cajón del Maipo que se conoció en las últimas horas a través de redes sociales.

El hecho provocó indignación en las autoridades y comunidad local, ya que dejaron en claro que existe prohibición de realizar eventos masivos en el sector, y de paso contaminar.

“Cuando vienes a la montaña, lo mínimo es respetar la flora y fauna, el lugar que visitas y a los turistas que buscan conectar con la naturaleza. Está prohibido hacer eventos masivo sobre todo si contaminas con cotillón y similares”, puntualizaron los residentes del Cajón del Maipo.

La actividad habría ocurrido en el Parque El Yeso, una zona protegida gestionada por la Asociación Parque Cordillera.

Ante esta situación, José Pedro Guilisasti, secretario ejecutivo de la organización, dejó en claro a La Tercera que “el polvo en suspensión claramente contamina el lugar prístino de la precordillera de Los Andes”.

Junto con ello, indicó que iniciarán una investigación para determinar el lugar exacto en donde ocurrió está revelación de género, mientras la protagonista de los hechos se valió de sus redes para enfrentar la polémica: “A mí ya no me importa”.