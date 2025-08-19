Revisa todos los recorridos afectados por el paro de conductores de buses RED

Miles de capitalinos se verán afectados por el paro que realiza este martes 300 conductores de diversos recorridos de los buses RED.

Es el sindicato Elías Laferte el que lleva adelante la movilización el cual tiene dos importantes motivos. Por un lado los bajos sueldos que acusan percibir que reciben y, segundo, presuntos casos de abusos laborales que han denunciado.

“La huelga se hace efectiva porque nos reunimos con la empresa RBU Santiago los pasados martes 12 y jueves 14 de agosto, en el contexto de la mediación obligatoria, sin lograr acuerdos”, señalaron desde el gremio.

Además, acusaron que “nos quitan la quincena cuando uno se enferma y presenta una licencia médica“.

Los recorridos de buses afectados por paro de conductores RED

El paro de buses RED afectará a varios recorridos, los que transitan, principalmente, por las comunas de Las Condes, La Cisterna, La Reina, Quilicura, Lo Barnechea, Pudahuel y Maipú.

Aquellos que no estarán disponibles en esta jornada son los siguientes: