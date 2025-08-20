¿Hasta cuándo seguirá el paro de buses RED?

La paralización que afecta a más de 50 recorridos del sistema RED continúa su curso durante este miércoles.

Más de 50 recorridos han sido afectados en su funcionamiento a raíz del paro de conductores de micros y buses RED que inició este martes 19 de agosto.

Los trabajadores del Sindicato Elías Laferte comenzaron una huelga exigiendo una serie de demandas a la empresa Redbus Urbano (RBU), las cuales dieron a conocer a través de un comunicado.

“En las dos reuniones, la empresa RBU Santiago nos presentó sus propuestas que fueron rechazadas por la Comisión Negociadora Sindical porque nos siguen empobreciendo por tres años más”, expresaron desde el gremio que agrupa a cerca del 2% del total de chóferes del sistema RED.

Con respecto a los motivos por los que están llevando a cabo esta paralización, tienen que ver con “bajos sueldos, abusos laborales, no respetan nuestro tiempo para almorzar, no respetan los descansos, no respetan los días libres, las y los padres cuidadores no tienen facilidades para cuidar y proteger los derechos de los niños o de las niñas”.

Bajo este contexto, la empresa aseguró que luego del proceso de negociación colectiva, presentaron una nueva oferta, la cual rechazó el sindicato que se ahora se encuentra en paro.

“Como compañía, alcanzamos acuerdo con el 98% de nuestra dotación sindicalizada. El Sindicato Elías Laferte representa cerca de 300 trabajadores de distintos cargos, de los cuales aproximadamente 160 son conductores activos”, manifestaron.

¿Hasta cuándo se extenderá el paro de conductores de buses RED?

Exequiel Venegas, presidente del Sindicato Elías Laferte, en diálogo con 24 Horas, afirmó que “no tenemos una fecha definida (para finalizar el paro). Hoy tenemos el segundo día de paralización y ahí vamos a decidir si seguimos un tercer día”.

Siguiendo en esa línea, comentó que la paralización se mantendrá indefinida hasta que “la empresa se siente a negociar con nosotros y ponga una oferta que sea aprobada por la asamblea”.

De esta forma, el paro de choferes de buses RED seguirá afectando a varios recorridos que atraviesan las comunas de Las Condes, La Cisterna, La Reina, Quilicura, Lo Barnechea, Pudahuel y Maipú.

En detalle, estos son los recorridos: