Quién es el juez Daniel Urrutia y las razones para inhabilitarlo de casos de liceos emblemáticos

El conflicto entre el magistrado y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sumó un nuevo capítulo.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este martes inhabilitar al juez del 7° Juzgado de Garantía Daniel Urrutia, para que revise las causas que presentó la Municipalidad de Santiago por los delitos perpetrados en los liceos emblemáticos de la comuna.

Así lo decidió el tribunal de alzada tras la recusación presentada por el alcalde Mario Desbordes, luego de que el magistrado declaró inadmisible la querella presentada por el municipio por la quema de un bus por parte de encapuchados en las cercanías del Internado Nacional Barros Arana (INBA) el pasado 13 de junio, tras argumentar que una municipalidad no podría querellarse por delitos comunes.

En la recusación, el jefe comunal estimó que el juez Urrutia actuó de manera arbitraria al regarse a admitir la acción judicial, y argumentó que el magistrado sí admitió querellas por parte de la Municipalidad de Santiago cuando Irací Hassler era la alcaldesa.

En esa línea, Desbordes solicitó al tribunal de alzada que inhabilitara a Urrutia no solo de dicho caso, sino también de toda causa en la que la intervenga el municipio que encabeza.

“Es un juez absolutamente politizado, y luego de eso recurrimos para que este magistrado no siga conociendo las causas donde nosotros somos parte”, aseveró el jefe comunal tras conocer la decisión del tribunal de alzada.

En esta línea, planteó que Urrutia “se permite tuitear en contra de un alcalde. Uno espera de un magistrado ciertos estándares (…) y él lo que está haciendo es desafiar al sistema, porque busca que se le sancione para ir a organismos internacionales y victimizarse”.

Las razones de la Corte para inhabilitar al juez Urrutia de los casos de liceos emblemáticos

En su fallo, la Corte precisó que “analizados los antecedentes se aprecia en ellos que éstos constituyen dicha causal, dado que hay imposibilidad desde el punto de vista de la imparcialidad, para el juez, cuya recusación se pretende, pueda entrar al conocimiento del asunto en las distintas presentaciones que se hacen en la causa ya individualizada; desde que las afirmaciones en las que se sustenta han sido demostradas, de tal forma que corresponde que la inhabilidad deducida, sea acogida“.

“Así las cosas y de conformidad a lo prevenido en el artículo 119, inciso 1°, del Código de Procedimiento Civil, la causal de inhabilidad será acogido“, continuó el dictamen.

Frente al argumento de juez Urrutia en cuanto a que no es posible equiparar a un alcalde con una municipalidad a la hora de presentar una querella, en su resolución el tribunal estableció que “más allá de tratarse del alcalde y no de la municipalidad, la independencia e imparcialidad de los jueces es una garantía fundamental de todas las personas que recurren a los tribunales de justicia”.

Añadió que “los tribunales nacionales como internacionales han determinado que toda persona, dentro de un debido proceso, corresponde sea juzgada por un tribunal integrado por jueces objetivamente independientes“.

Quién es Daniel Urrutia

Egresado de la Universidad de Chile, el juez Daniel Urrutia integra el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital.

Muy activo en las redes sociales, cuenta con más de 31 mil seguidores en su cuenta de X, donde se define como “comunero, latinoamericanista, ex juez internacional, juez de Santiago, por jueces y juezas promotoras de DDHH y la justicia social“.

Inició su carrera judicial como Juez de Letras y Garantía el 15 de junio de 2001. Entre 2003 y 2004 se desempeñó como Juez de Garantía de Ovalle, y luego, hasta mayo de 2006 lo hizo en Coquimbo. Hace 19 años fue nombrado Juez del Séptimo Juzgado de Garantía en la ciudad de Santiago, cargo en el que se desempeña hasta la actualidad.