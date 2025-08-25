Por asociación criminal: Cordero confirmó que el Gobierno se querelló por ataque en Victoria

El ministro Cordero admitió que el ataque perpetrado el sábado en Victoria “es un acto que provoca terror, no cabe la más mínima duda”.

El Gobierno presentó una querella por el delito de asociación criminal con homicidio calificado en contra de los responsables del ataque armado perpetrado este sábado en la comuna de Victoria, que dejó un guardia de seguridad muerto, según confirmó el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

El secretario de Estado se refirió al tema luego de mantener un encuentro con Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de la forestal CMPC, empresa para la que trabajaba la víctima, así como el otro guardia que resultó herido en el hecho.

Tras la cita, la autoridad dijo que le informó al ejecutivo de la compañía que el Gobierno sigue reuniendo antecedentes antes de tomar la decisión de invocar o no la Ley Antiterrorista por lo ocurrido en esa comuna de la Región de La Araucanía.

“Esta es una asociación criminal que cometió un homicidio calificado“, dijo, y en relación a la posibilidad de que se trate de un caso de terrorismo, indicó que “esto forma parte de la investigación y lo vamos a ver”.

El ministro Cordero admitió, no obstante, que el ataque perpetrado el sábado en Victoria “es un acto que provoca terror, no cabe la más mínima duda. Y que en la región se cometen actos terroristas, en eso el Ejecutivo ha sido bastante claro”.

Consultado sobre la posibilidad de que los atacantes hayan utilizado armas de guerra, como sostuvo el gerente general de la CMPC, el titular de Seguridad manifestó que “por razones de la investigación, yo no me puedo referir al tipo de armamento que se utilizó. (…) ¿Está en la investigación identificado el armamento? Sí, todo el tipo de armamento que se utilizó, pero yo no lo puedo individualizar por razones obvias“, concluyó.

Para la CMPC lo ocurrido en Victoria fue un ataque terrorista

Por su parte, Francisco Ruiz-Tagle manifestó su preocupación por la situación de violencia en la zona y exigió mayores medidas de seguridad.

“Para nosotros este es un ataque absolutamente terrorista y tiene que ser investigado de acuerdo a eso y realmente este es un ataque que hay que considerar que fue saliendo a la vía pública con armas de alto calibre, armas de guerra, disparando a mansalva. Si esto no es un ataque terrorista les pregunto a ustedes ¿qué es lo que es esto?”, recalcó el ejecutivo.

“A mí no me han confirmado respecto de si va a aplicar o no la Ley Antiterrorista. Por el momento yo entiendo que sí se van a querellar, pero también fuimos informados de que el Gobierno aún se encuentra reuniendo antecedentes para ver si invoca o no la Ley Antiterrorista”, concluyó.