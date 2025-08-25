Ministro Cordero sobre propuestas de seguridad de Matthei y Kast: “Son programas de continuidad” del Gobierno

El ministro de Seguridad aseguró que “no noto ninguna diferencia” entre la agenda del Gobierno y la que han planteado los candidatos opositores.

Este lunes el ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó los programas de seguridad de los candidatos de oposición Evelyn Matthei y José Antonio Kast, asegurando que “si yo saco la retórica de eso, son programas de continuidad” de lo que ha hecho el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En conversación con Radio ADN, al secretario de Estado le consultaron sobre su parecer con respecto a las propuestas de ambas cartas de la derecha, las cuales plantean una gran inversión para combatir el crimen organizado y construcción de cárceles, junto con medidas de refuerzo en las fronteras.

“Son programas de continuidad. Yo no noto ninguna diferencia de la agenda que ha planteado el Gobierno en 2022 y cómo la ha proyectado hacia adelante con esas propuestas”, expresó el ministro Cordero.

Ministro Cordero se refirió a los programas de Matthei y Kast en materia de seguridad

Con respecto a las cárceles, la autoridad comentó que “eso está dentro del plan de infraestructura penitenciaria. El aumento del presupuesto en seguridad me parece más bien modesto. Durante esta administración de 2022 hasta ahora se ha aumentado más del 15% el presupuesto que había decrecido en materia de seguridad cuando esta administración asumió. Solo en materia del plan contra el crimen organizado se han destinado más de $241.000 millones”.

A lo que agregó: “Hay una parte que es electoral, pero hay otra que a mí me parece que demuestra que, más allá de la retórica pública, y me parece que son indispensables necesidades de marcar diferencia”.

Considerando lo anterior, el titular de Seguridad sostuvo que “si uno mira y saca en algún sentido esos adjetivos calificativos, la agenda de seguridad más menos es la continuidad de lo que ha desarrollado este gobierno hasta ahora, tanto en el punto de vista penitenciario, como en el punto de vista de fortalecimiento de las instituciones, particularmente las policías, como aquello que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, y también los temas de inmigración ilegal”.

“En algún sentido, creo que la agenda del gobierno, aunque a algunos les pudiera parecer incómoda, en los énfasis de seguridad también permite definir la ruta hacia adelante”, concluyó el ministro Luis Cordero.