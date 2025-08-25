Tras Caso Cubillos: cinco universidades se negaron a revelar los sueldos de sus académicos

No todas las universidades proporcionaron la información requerida, e incluso cinco de ellas no proporcionaron ningún dato sobre los sueldos de sus académicos.

Un total de cinco universidades privadas rehusaron dar a conocer los sueldos que les pagan a sus académicos, mientras que otras entregaron una información parcial, tras la solicitud en ese sentido presentada por la Subsecretaría de Educación Superior.

El pasado 30 de julio el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, envió a los planteles privados oficios a través de los cuales solicitó que detallaran los salarios de su personal, de acuerdo con lo establecido en las glosas N° 21 y N° 22 de la Ley de Presupuestos 2025, luego de que en 2024 se supiera que la Universidad San Sebastián le pagaba un sueldo de 17 millones de pesos a Marcela Cubillos por su labor de docente.

De acuerdo con lo determinado por la autoridad, se otorgó un plazo de una semana para que las casas de estudios superiores respondieran, pero luego se amplió por otra semana. Sin embargo, cumplido el tiempo, no todas las universidades proporcionaron la información requerida, e incluso cinco de ellas no proporcionaron ningún dato.

Las universidades que rechazaron revelar los sueldos de sus académicos

En concreto, 17 universidades privadas entregaron una respuesta completa a las preguntas de la Subsecretaría de Educación Superior, en tanto que otras cinco lo hicieron de forma parcial.

Por el contrario, si bien la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Mayor contestaron los oficios, aunque no proporcionaron los datos solicitados respecto de los sueldos que les pagan a sus académicos.

Otros tres planteles fueron más allá, ya que las universidades Bolivariana, Aconcagua y La República, recientemente declarada en quiebra, sencillamente no respondieron.

Los oficios enviados por el subsecretario Orellana hicieron que los rectores de algunas casas de estudios superiores calificaran de “absurda” la solicitud, mientras que otros manifestaron su preocupación frente al “afán regulatorio del ministerio”.

Las glosas N° 21 y N° 22 mencionadas en la Ley de Presupuestos 2025 regulan las transferencias del Estado a instituciones de educación superior, tanto privadas como estatales, para temas como la gratuidad, las becas, los fondos institucionales, la investigación o las pasantías.

El hecho de que se oficiara solo a las universidades privadas se debe a que las estatales poseen portales de transparencia en las que ya se encuentra esa información.