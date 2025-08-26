Conflicto en Gaza: nuevo embajador de Israel en Chile pide “objetividad” al Gobierno de Boric

Peleg Lewi pidió mirar “ambos lados del conflicto” y expresó que “Chile tiene bastantes quiebres en la sociedad, no hace falta importar otro conflicto aquí”.

Tras la mediática salida de Gil Artzyeli, Peleg Lewi asumió como nuevo embajador de Israel en Chile, quien se refirió a la relación que espera mantener con las autoridades de nuestro país.

“Israel y Chile son dos países amigos. Más importante, la nación, el pueblo, el Estado, son amigos, tenemos una relación que va desde 1949″, partió diciendo en conversación con Radio Agricultura.

Considerando lo anterior, manifestó su intención de continuar con el diálogo, principalmente con “todos los partidos políticos, con todas las partes de la sociedad chilena, para ver qué se puede hacer para calmar un poco estos conflictos que se han tenido los últimos años”.

Por otro lado, abordó las críticas del Gobierno por el conflicto en la Franja de Gaza, donde atacaron un hospital y también se declaró de manera oficial la hambruna en esa zona.

“Cualquier conflicto no es blanco y negro. Hay que mirar de ambos lados. Entonces, lo que nosotros esperamos de Chile, como los demás países, es que miren a ambos lados del conflicto. Chile no es el único país que critica el rol de Israel en el último conflicto con Gaza, muchos países lo hacen, pero hay maneras de hacerlo”, expresó Peleg Lewi.

Por este motivo, el embajador de Israel pidió “objetividad” al Gobierno de Gabriel Boric con respecto a este tema y no involucrarse en el conflicto en Medio Oriente.

“Chile tiene bastantes quiebres en la sociedad, no hace falta importar otro conflicto aquí“, expuso.

“¿Por qué aquí las noticias sobre el conflicto árabe-israelí se convierten en noticias internas, no en tema de relaciones exteriores? Creo que hay un problema de liderazgo que permite que este conflicto sea tan vigente aquí en Chile, y hay que parar eso”, cuestionó el diplomático.