Qué se sabe de los cinco detenidos por la encerrona al relator Ernesto Díaz Correa

Los antisociales fueron capturados a bordo del mismo vehículo en el que cometieron la encerrona al relator deportivo.

Este miércoles serán formalizados los cinco delincuentes acusados de la encerrona en la que le robaron su automóvil Mazda 6 y su celular al relator deportivo Ernesto Díaz Correa, quienes fueron detenidos este martes en la comuna de El Bosque.

De acuerdo con la información proporcionada por Carabineros, la captura de los antisociales se concretó luego de que la banda perpetrara este martes el atraco a un servicentro en San Bernardo.

Los sujetos llegaron al lugar a bordo del mismo vehículo con el que en la jornada del lunes le hicieron la encerrona a Díaz Correa y, tras intimidar a los trabajadores con armas de fuego, les sustrajeron el dinero en efectivo que portaban y se dieron a la fuga.

Según ratificó la policía uniformada, el vehículo mantenía un encargo vigente por robo, el cual fue ubicado momentos más tarde en la comuna de La Pintana.

Gracias al trabajo coordinado entre las patrullas y el apoyo aéreo, los policías lograron detener el automóvil y capturar a sus ocupantes.

Qué se sabe de los cinco detenidos por la encerrona a Ernesto Díaz Correa

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros ratificó que el vehículo Chevrolet en el que se trasladaban los detenidos fue el utilizado en la encerrona al relator Ernesto Díaz Correa, lo que quedó de manifiesto en uno de los videos que grababan en sus celulares luego de cometer sus delitos.

La policía uniformada también estableció que poco antes del robo en el servicentro, los mismos delincuentes habían robado sus teléfonos celulares a dos transeúntes.

Además, confirmó que dos de los antisociales capturados mantenían órdenes de detención vigentes, y que todos tienen un amplio prontuario policial vinculado a delitos como homicidio, robo con violencia e intimidación, receptación, tráfico en pequeñas cantidades y porte ilegal de armas, entre otros.

Luego de su detención, los cinco sujetos permanecen detenidos en la 14° Comisaría de San Bernardo a la espera de que sean formalizados mañana miércoles.