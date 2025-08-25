Secciones
Revista D Newsletters
País

VIDEO – “¡Ándate, papá, ándate!”: los minutos de horror que vivió el locutor Ernesto Díaz Correa

El episodio fue grabado por su propio hijo cuando llegaba al Terminal de Buses Colón en San Bernardo.

Rodrigo León
Rodrigo León

El reconocido locutor deportivo Ernesto Díaz Correa vivió minutos de horror la noche de este domingo en la comuna de San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana, frente al Terminal de Buses Colón.

El comunicador estaba a un costado de la Ruta 5 Sur, en la caletera, para ir a buscar a su hijo, quien arribaría en un bus interurbano, cuando justo en ese momento fue interceptado por tres delincuentes armados que iban arriba de un Chevrolet Spark color gris.

“Eran tres delincuentes con pistola, armados, y tuve que entregar el celular, estoy sin llaves de los departamentos y sin auto“, comentó Díaz a la prensa luego de haber presentado la denuncia ante Carabineros.

Si bien el locutor también había perdido su auto, un Mazda 6 del año 2000, posteriormente fue recuperado por funcionarios policiales.

El angustiante episodio delictual de Ernesto Díaz Correa quedó registrado en un video, donde, además es posible escuchar los gritos de su hijo, quien justo en ese momento llegaba donde ocurrió el hecho y lo instaba a alejarse del lugar. “¡Ándate, papá, ándate!“, le decía el joven.

De momento, los delincuentes que protagonizaron la encerrona aún se encuentran prófugos y son buscados por las autoridades.

Notas relacionadas

Burbuja digital urgente
Opinión

Burbuja digital urgente

Educar a los niños sin pantalla es un esfuerzo enorme, pero pronto dará frutos. Los pre-escolares crecen más tranquilos y regulados con rutinas que con pantallas. Por el contrario, entregarles el teléfono implica entrar en un círculo vicioso, pues cada vez serán más intranquilos y dependientes, dormirán peor y no serán capaces de entretenerse con estímulos “lentos”, como los de la realidad analógica.

{title} María Paz Epelman