VIDEO – “¡Ándate, papá, ándate!”: los minutos de horror que vivió el locutor Ernesto Díaz Correa

El episodio fue grabado por su propio hijo cuando llegaba al Terminal de Buses Colón en San Bernardo.

El reconocido locutor deportivo Ernesto Díaz Correa vivió minutos de horror la noche de este domingo en la comuna de San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana, frente al Terminal de Buses Colón.

El comunicador estaba a un costado de la Ruta 5 Sur, en la caletera, para ir a buscar a su hijo, quien arribaría en un bus interurbano, cuando justo en ese momento fue interceptado por tres delincuentes armados que iban arriba de un Chevrolet Spark color gris.

“Eran tres delincuentes con pistola, armados, y tuve que entregar el celular, estoy sin llaves de los departamentos y sin auto“, comentó Díaz a la prensa luego de haber presentado la denuncia ante Carabineros.

Si bien el locutor también había perdido su auto, un Mazda 6 del año 2000, posteriormente fue recuperado por funcionarios policiales.

El angustiante episodio delictual de Ernesto Díaz Correa quedó registrado en un video, donde, además es posible escuchar los gritos de su hijo, quien justo en ese momento llegaba donde ocurrió el hecho y lo instaba a alejarse del lugar. “¡Ándate, papá, ándate!“, le decía el joven.

De momento, los delincuentes que protagonizaron la encerrona aún se encuentran prófugos y son buscados por las autoridades.