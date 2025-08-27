Cómo funcionan los inhibidores de señal para celulares en los colegios de Lo Barnechea

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, explicó que el propósito es promover espacios de mayor concentración, interacción social y aprendizaje.

La Municipalidad de Lo Barnechea puso en marcha este miércoles su plan piloto en los colegios municipales, a través del cual se implementó un sistema de inhibidores de señal de teléfonos celulares, con el propósito de limitar el uso de estos aparatos durante la jornada escolar.

El alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, encabezó el lanzamiento de la iniciativa en el Colegio Bicentenario, y explicó que el propósito es promover espacios de mayor concentración, interacción social y aprendizaje.

“No se trata de demonizar la tecnología, sino de enseñarle a nuestros niños y jóvenes que hay tiempos y espacios donde es necesario desconectarse para volver a conectarse con lo que realmente importa: el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales“, manifestó el jefe comunal.

En esa línea, apuntó que se trata de una medida preventiva frente al uso excesivo y adictivo de los dispositivos móviles por parte de los escolares, lo que ha despertado la alerta entre padres, apoderados y expertos en educación.

En qué consisten los inhibidores de señal para celulares de Lo Barnechea

De acuerdo con lo informado por el alcalde de Lo Barnechea, en esta primera etapa se entregaron fundas inhibidoras de señal a un centenar de escolares del colegio municipal. Cada mañana los alumnos recibirán la funda y deberán introducir el celular, el que podrán sacar solamente cuando termine la jornada escolar. Para hacerlo, tendrán que hacerlo a través de desmagnetizadores habilitados en distintos puntos del establecimiento.

Desde la Municipalidad de Lo Barnechea se precisó que el protocolo acordado por la comunidad escolar también establece que, “en casos de emergencia o situaciones justificadas, los estudiantes podrán hacer uso de su celular, garantizando la seguridad y tranquilidad para sus familias“.

Por su parte, el director del Colegio Lo Barnechea Bicentenario, Humberto Garrido, afirmó que “al comienzo había dudas y muchas preguntas, pero con el paso del tiempo ha sido un éxito la implementación, muy natural. Los estudiantes están entregando su celular y lo recuperan al final de la jornada“.

“Esto viene evaluado por la comunidad, por los profesores, por los asistentes de locación, por los apoderados sobre todo, quienes están muy agradecidos. Y esto sin duda trae un beneficio tremendo de atención plena en clases”, añadió.

“Estamos esperando la evaluación después de la implementación, por lo menos en un mes más, y ver los resultados de nuestros estudiantes“, concluyó el docente.