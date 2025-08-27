“Mezquindad política”: la polémica que se instaló por la placa del Hospital de Alto Hospicio

La senadora Luz Ebensperger, quien hizo la denuncia, sostuvo que “un hospital no pertenece a un gobierno ni a una ideología, pertenece a los tarapaqueños”.

La senadora Luz Ebensperger (UDI) acusó que el Gobierno de Gabriel Boric reemplazó una placa conmemorativa que le adjudicaba a la administración del fallecido ex presidente Sebastián Piñera la construcción del Hospital de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

En la Radio La Nueva Super, la parlamentaria señaló que “pocas veces he visto un más claro ejemplo de una mezquindad política de lo que ha pasado en el Hospital de Alto Hospicio, una obra tan importante para la región y sobre todo para los habitantes de dicha comuna”.

“Este fue una obra que terminó de construirse durante el segundo gobierno del Presidente Piñera y cuenta de ello quedó demostrado en una placa que se instaló en febrero del año 22 en dicho establecimiento donde constaba eso, que dicho hospital fue construido bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera”, denunció.

La senadora gremialista acusó que “el Gobierno del presidente Boric ordenó retirar dicha placa y en su reemplazo pusieron otra que decía que esa obra, que ese hospital fue inaugurado bajo el gobierno del presidente Boric. A cada quien hay que reconocerle lo que corresponde, pero retirar una placa es un reflejo de una mezquindad política pocas veces visto”.

“La salud de las personas no puede usarse para el protagonismo político. Un hospital no pertenece a un gobierno ni a una ideología, pertenece a los tarapaqueños”, añadió.

En redes sociales, efectivamente, circulan las fotografías de las dos placas: