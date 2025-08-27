Por Caso Letelier: detuvieron a José Zara a un día de dejar Punta Peuco tras 15 años de cárcel

Tras ser detenido por los efectivos de la PDI, José Zara fue puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El brigadier (r) del Ejército José Zara fue detenido este miércoles por su vinculación en el caso Letelier, apenas un día después de dejar el penal de Punta Peuco tras cumplir una condena de 15 años por el crimen del ex comandante en jefe castrense, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en 1974 en Buenos Aires.

La captura del militar en retiro, de 82 años, se decretó en el marco del caso Letelier, en particular por el delito de homicidio de Ronnie Moffit, quien fue asesinada junto al ex embajador Orlando Letelier por una bomba que estalló en el auto en que se movilizaban. El doble crimen fue perpetrado el 26 de septiembre de 1976 en Washington, la capital de Estados Unidos.

Cuando se cometió el asesinato de Letelier y Moffit, José Zara integraba el departamento exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), involucrado directamente en el homicidio del diplomático y su secretaria.

Por qué detuvieron a José Zara a un día de dejar Punta Peuco

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (Bridehu) de la Policía de Investigaciones (PDI) arrestaron a José Zara un día después de dejar Punta Peuco, ya que se encuentra acusado y procesado en el caso Letelier.

Como estaba cumpliendo los 15 años de cárcel por el homicidio de Carlos Prats y su esposa, el tribunal había desestimado decretar la cautelar de prisión preventiva en su contra, lo que cambió cuando fue puesto en libertad.

Tras ser detenido por los efectivos de la PDI, José Zara fue puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago.