Libertad de José Zara tras cumplir condena: Vallejo lamentó su silencio y Cordero valoró el Estado de derecho

El ex brigadier José Zara cumplió en Punta Peuco su condena de 15 años y un día por el asesinato de Carlos Prats.

Diversas reacciones generó en el mundo político y castrense la excarcelación del ex brigadier José Zara Holger, tras cumplir su condena de 15 años y un día por el asesinato del ex comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina.

Luego de que el ex uniformado dejó el penal de Punta Peuco tras cumplir la pena, se refirió al tema la ministra vocera, Camila Vallejo, la que manifestó que “como Gobierno, lamentamos que el ex integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) José Zara haya terminado su condena sin contribuir al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada“.

También abordó la libertad de José Zara el titular de Seguridad, Luis Cordero, quien manifestó que “como leales al Estado de Derecho, una vez que se cumplen las condenas, las personas deben retirarse de los centros penitenciarios“.

“Lo clave en ese caso es que se condenó a los autores de ese crimen. Quedó en evidencia la traición a esa alta autoridad. Y además de eso, se demostró la forma y modo en que la dictadura actuó contra sus opositores“, complementó.

Una posición similar tuvo la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, la que indicó que “el asesinato del general Prats fue un magnicidio horrible. Quien lo ejecutó pasó por la Justicia y la Justicia le asignó una cantidad de tiempo de pena. Eso se cumple y, bueno, eso pasa con cualquier persona que delinque, que si cumple la pena, sale libre. Por lo tanto, es un tema de la Justicia“.

Qué dijo el nieto del general Prats tras la libertad de José Zara

Por su parte, el ex alcalde de Huechuraba y nieto de Prats, Carlos Cuadrado, sostuvo que “es triste, porque Zara tuvo 15 años para arrepentirse o para señalar alguna forma de arrepentimiento, y no lo hizo. Y sale de la cárcel después de 15 años convencido, seguramente, de que lo que hizo era lo correcto”.

“Viéndolo desde un punto de vista positivo, creo que el cumplimiento de Zara por el crimen de mi abuelo, de 15 años, implica, en parte, justicia para mucha gente, muchos chilenos que siguen buscando a sus familiares, que no han tenido justicia en otros casos y que, al menos, la tranquilidad que tienen es que por otros casos este personaje sí cumplió condena“, concluyó.