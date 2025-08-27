Quién es el nuevo implicado en el secuestro del ex alcalde Montoya: fue detenido en Santiago

Carabineros confirmó que el detenido “mantenía una orden vigente por el delito de secuestro” por el caso del ex alcalde Gonzalo Montoya.

Carabineros confirmó este miércoles la detención de otro delincuente implicado en el secuestro del ex alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien será entregado a personal de la Brigada de Investigación Policial Especial (Bipe) Antisecuestros de la PDI, que está a cargo de las indagatorias del caso.

De acuerdo con lo informado por el oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Central, capitán Sheng Castillo, el antisocial fue arrestado por “personal policial que desarrollaba patrullajes preventivos en las inmediaciones de calle García Reyes, de la comuna de Santiago“.

Según detalló el oficial, los efectivos policiales se percataron que el sujeto reunía características sospechosas, por lo cual se acercan a fiscalizarlo”.

Ante ello, “este individuo se da a la fuga corriendo por la calle García Reyes, siendo rápidamente detenido. Al momento de fiscalizarlo y controlarlo, (los policías) se percatan que tenía un armamento tipo pistola en la funda de su pantalón, razón por la cual es trasladado a la unidad policial”.

Quién es el nuevo detenido que estuvo implicado en el secuestro del ex alcalde Montoya

El capitán Castillo manifestó que el detenido “mantenía una orden vigente por el delito de secuestro” por el caso del ex alcalde Gonzalo Montoya.

A continuación, precisó que el sujeto es un hombre de nacionalidad venezolana, quien fue identificado como Yordyn Andrade Triviño.

De acuerdo con la Fiscalía, se trata del autor material del secuestro del ex jefe comunal, perpetrado el jueves 26 de junio en Santiago, y actuó en compañía de otro ciudadano venezolano, Israel Useche Galue, quien había sido detenido por la PDI el pasado 4 de julio.