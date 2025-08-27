Tras recibir la autorización del Gobierno: en qué casos Carabineros podrá usar las pistolas tipo taser

De acuerdo con fuentes policiales, se buscará comprar dispositivos DATE de último modelo, que tiene un precio de mercado en torno a los 5 millones de pesos cada una.

El Gobierno autorizó a Carabineros para concretar la compra de pistolas tipo taser, para emplear esta arma no letal en el marco de un plan piloto en casos de violencia intrafamiliar (VIF).

Bajo el nombre técnico de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal, esta herramienta genera una descarga eléctrica que inmoviliza a una persona cuando se niega a responder a las instrucciones de los policías.

La solicitud de la autorización para incorporar la pistola taser al equipo policial la realizó Carabineros el pasado 18 de agosto, a través de un oficio presentado ante la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Tras la compra de las pistolas taser se iniciará la capacitación en Carabineros

Este martes 26 el Ejecutivo le entregó su respuesta afirmativa, tras lo cual se iniciará el proceso de compra por parte de la policía uniformada.

Como parte del proceso para concretar el uso de las pistolas taser, se implementarán las respectivas capacitaciones para los efectivos de la policía uniformada.

Se espera que el uso de este tipo de armas en el plan piloto para los casos de violencia intrafamiliar se inicie durante 2025.

En concreto, el protocolo para su uso contempla las siguientes medidas: