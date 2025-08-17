Luis Cordero estima extradición de sicario del Rey de Meiggs en “no más allá de dos o tres meses”

La postura de Cordero es compartida por su par de Justicia, Jaime Gajardo, quien declaró que “la ley colombiana tiene plazos que son bien breves”.

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, tuvo palabras para la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía, el llamado sicario del Rey de Meiggs, quien se encontraba prófugo tras ser liberado por error en Chile.

El secretario de Estado, entrevistado por Estado Nacional, planteó que tras su salida del país, Carabineros y la PDI mantuvieron contacto con sus pares extranjeros para dar con su paradero.

“Y respecto de la fuga, cómo él salió del país, ha sido una investigación muy acuciosa. Las policías tenían perfectamente identificada la forma en que había salido del país y habían mantenido observación de sus movimientos”, indicó el titular de Seguridad Pública.

Consultado sobre los plazos para que el sicario del Rey de Meiggs esté de nuevo en nuestro país, el ministro Cordero apuntó que “eso va a depender mucho del proceso de extradición y la forma en que se realice su defensa ya. Esperemos que no más allá de dos o tres meses. Pero dado que hay un procedimiento de extradición de por medio… Esa es la expectativa, dos o tres meses pudiera estar aquí“.

“La experiencia con Colombia en esta materia son expeditas y esperamos que así sea esta vez”, puntualizó.

La postura de Cordero es compartida por su par de Justicia, Jaime Gajardo, quien declaró que “la ley colombiana tiene plazos que son bien breves. Desde que se comunica que esta persona está detenida, son cinco días para que nosotros realicemos todo este proceso y, una vez eso ocurre, esperamos que esa persona pueda ser juzgada en nuestro país”.