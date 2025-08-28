El motivo por el que Valparaíso se quedaría sin show de fuegos artificiales en Año Nuevo

La Municipalidad de Valparaíso afirmó que seguirá trabajando para que el Año Nuevo 2026 tenga un show de fuegos artificiales de primer nivel.

El tradicional show de fuegos artificiales en Año Nuevo en Valparaíso podría no realizarse los años 2026 y 2027, según se informó tras una decisión adoptada por el municipio porteño.

Lo anterior, pese a que desde la Municipalidad de Valparaíso, que encabeza la alcaldesa Camila Nieto (FA), se afirmó que “seguimos trabajando con responsabilidad y profesionalismo para que el Año Nuevo cuente con un espectáculo pirotécnico de primer nivel, como ha sido la tradición“.

Por su parte, el concejal Leonardo Contreras (RN) manifestó que “creemos que esta incertidumbre le hace mal a Valparaíso, porque somos muchos a los que nos interesa, desde el punto de vista del turismo, del comercio, que este show se lleve a cabo como corresponde“.

Por qué Valparaíso se quedó sin show de fuegos artificiales para el Año Nuevo

De acuerdo con lo reportado por la misma Municipalidad de Valparaíso, decidió declarar desierta la licitación para el show de fuegos artificiales de Año Nuevo 2026 y 2027, tras considerar inadmisible la única propuesta recibida.

El municipio detalló que la oferta la presentó la empresa colombiana El Vaquero, que estuvo encargada del show pirotécnico que recibió el 2025 en Valparaíso y Viña del Mar.

En una declaración entregada al diario El Mercurio de Valparaíso, la municipalidad explicó que la medida se enmarca en un procedimiento “regular y transparente” y aseguró que se abrirá una nueva licitación.

Frente a esta situación, el concejal Contreras llamó a optar por “una contratación directa, transparente, supervisada y fiscalizada por el Concejo Municipal, ya que la administración está demostrando que no tiene las capacidades para poder darle certeza a la ciudad”.