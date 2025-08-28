“Voy a pasar por encima”: el audio que desmentiría la versión del capitán del Cobra en el Caso Bruma

El audio corresponde a una conversación entre el capitán del buque Cobra y su colega a cargo del PAM Don Tito, que a esa hora se encontraba operando en la zona.

Una comunicación radial realizada durante la madrugada del pasado 30 de marzo, momentos antes de que la lancha pesquera Bruma naufragara frente a las costas de Coronel, desmentiría la versión entregada a las autoridades por Roberto Mansilla, el capitán del buque Cobra, la embarcación que estaría involucrada en el hecho.

Así lo establece la Investigación Sumaria Administrativa (ISAM) iniciada por la Gobernación Marítima de Talcahuano, en la que se transcriben los mensajes enviados por Mansilla al capitán del PAM Don Tito, que a esa hora se encontraba operando en la misma zona.

De acuerdo con los reportado por el medio Sabes sobre el registro, cuando el reloj marcaba las 03:14 horas, Roberto Mansilla le dijo a su colega que “voy a acercarme”.

A las 03:19 horas se comunicó otra vez con el capitán del Don Tito y le señaló: “Donde estás tú, me marca una h… larga. A ver, voy a pasar encima de esa h… a ver qué me marca“.

Cuatro minutos después, el capitán del Cobra manifestó que “vamos a prender las luces y a colocarle focos a la h… de aquí“.

Poco después de esta última comunicación radial entre los capitanes de ambas embarcaciones, la lancha Bruma desapareció de los radares.

La declaración del capitán del Cobra al fiscal marítimo por el caso Bruma

Este audio desmentiría la versión del capitán del Cobra al prestar declaración ante el fiscal marítimo en el caso Bruma, cuyos siete tripulantes permanecen desaparecidos.

Al ser interrogado por el persecutor respecto del cambio de rumbo reflejado en el track de navegación, Roberto Mansilla dijo que se debió a que supo de “una posible zona de pesca donde se encontraba el PAM Don Tito (…) por lo que efectué el cambio de rumbo al weste“.

A continuación, aseveró que al llegar al área del otro barco pesquero “corroboré que la pesca no era jurel (…) por lo que decidí navegar rumbo al sur“.

Respecto de los ruidos que sintió la tripulación esa madrugada, el capitán del Cobra manifestó que los asoció a “algo interno del barco” y que “no estuvo en mi mente una colisión”.

Sin embargo, los dichos de Mansilla se contraponen con lo dicho por otro tripulante del buque pesquero, José Vásquez, quien en su declaración sostuvo que el ruido correspondió “a un golpe sufrido durante la navegación”.