La SEC acusa a CGE por irregularidades en la lectura de medidores y facturación

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) inició un proceso sancionatorio contra la Compañía General de Electricidad (CGE) luego de detectar irregularidades en la lectura de medidores, la emisión de boletas y la entrega de información a los usuarios en las regiones del Maule y O’Higgins.

Tras revisar los reclamos ingresados y realizar inspecciones en terreno, la SEC resolvió formular cargos contra la empresa, la cual podría enfrentar multas que superen los 8.000 millones de pesos.

El organismo explicó que, durante las fiscalizaciones, se identificó que CGE habría omitido la lectura real de miles de medidores en julio y agosto de 2025. Esto provocó la emisión de boletas con consumos estimados, los cuales no habrían sido informados como provisorios, generando aumentos importantes en las cuentas del mes siguiente.

Según la Superintendencia, estos hechos reflejan deficiencias graves en la gestión comercial de la empresa, incumpliendo los estándares de calidad exigidos por la normativa, que establecen la obligación de medir correctamente, facturar con precisión y entregar información clara y veraz a los clientes.

De acuerdo a la entidad fiscalizadora, CGE cuenta con un plazo legal de 15 días hábiles para presentar sus descargos ante el organismo fiscalizador.

Para concluir, la Superintendencia dijo que como parte de las instrucciones entregadas previamente a CGE, en las regiones del Maule y O’Higgins, “la empresa no puede efectuar cobros asociados a Consumos No Registrados (CNR) hasta que se regularicen estos procesos, debe abstenerse de cobrar facturas con problemas de lectura y no puede interrumpir el suministro eléctrico por montos que se encuentren en disputa tras la presentación de reclamos ante la SEC, así también debe seguir recibiendo pagos de parte de sus clientes, con el propósito de que estos no acumulen deudas de consumo”.