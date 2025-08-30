Lo que se sabe del asesinato de Kevin Olguín, conocido como Baby Bandito, y su pareja en Cerro Navia

El delincuente que participó en el Robo del Siglo e inspiró una serie en Netflix falleció tras recibir diversos impactos balísticos.

Este sábado la Fiscalía ECOH Metropolitana informó la muerte de Kevin Olguín, más conocido como Baby Bandito, quien fue parte del denominado Robo del Siglo en el Aeropuerto de Santiago el 2014 e inspiró una serie de Netflix.

El delincuente falleció tras recibir impactos balísticos en la comuna de Cerro Navia durante la madrugada. Personal policial dio cuenta de los hechos tras acudir a la calle los Aromos, donde se encontraba un auto BMW con dos personas muertas en su interior.

En este marco, el fiscal ECOH Fernando Anais sostuvo que habría “al menos unos 20 impactos balísticos“.

Con respecto a la segunda víctima, es una mujer de 25 años, quien sería la pareja de Kevin Olguín, según detalló el persecutor.

“Entendemos que el vehículo venía en movimiento una vez que recibe los impactos balísticos y, probablemente, cuando estos son recibidos por el conductor, este pierde el control e impacta, efectivamente, con un árbol que estaba en el lugar“, comentó el fiscal.

A lo que agregó: “Los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en los cuerpos. No podría entregar una cantidad específica, toda vez que la policía está haciendo trabajos en el lugar, pero estaríamos hablando, al menos, de unos 20 impactos balísticos“.

La historia detrás de Kevin Olguín, más conocido como Baby Bandito

Cuando tenía 21 años, Kevin Olguín salió a la luz pública tras formar parte del Robo del Siglo en el Aeropuerto de Santiago, donde asaltaron a un camión de valores Brinks, el cual reportó un botín de unos $6.000 millones.

Si bien no fue uno de los líderes del plan, su rol consistió en prestar funciones de apoyo durante el millonario asalto, el cual inspiró la serie de Netflix Baby Bandito, que se estrenó el 2024.