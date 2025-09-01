Caso Bruma: tripulación del Cobra rechaza filtraciones que buscan instalar “versión falsa”

La tripulación del Cobra dijo que las frases fueron sacadas de contexto para “hacer creer a un país entero que intencionalmente pasamos por encima de la Bruma”.

La tripulación del pesquero de altamar Cobra lamentó lo que calificó como “filtraciones inescrupulosas” de la carpeta de la investigación que se lleva a cabo por el naufragio de la lancha Bruma, cuyos siete tripulantes permanecen desaparecidos, y acusó que se busca instalar una “versión falsa de los hechos”.

A través de una carta, los integrantes de la tripulación del barco perteneciente a la empresa Blumar aseguran que han sido respetuosos de las indagatorias que se llevan a cabo y “cuidadosos con el dolor de las familias de los colegas fallecidos de la LM Bruma”.

Pese a lo anterior, manifiestan que “nos vemos obligados a responder nuevamente ante filtraciones inescrupulosas de extractos de la carpeta secreta de la investigación, frases que convenientemente son sacadas de contexto y que intentan instalar una versión falsa de los hechos, completamente alejada de la realidad“.

El texto apunta también que dichas filtraciones “afectan emocionalmente no sólo a quienes quedamos en medio de una trágica noche que nadie buscó” y a sus familias, por lo que pidieron respeto y que se espere “el resultado de esas investigaciones”.

Tripulación del Cobra acusa tergiversación de los dichos

“Aquí se ha intentado tergiversar frases y hacer creer a un país entero que intencionalmente pasamos por encima de la Bruma, lo que rechazamos de la manera más categórica como hombres de mar“, prosigue la carta de los tripulantes del PAM Cobra.

“Las frases aisladas que se filtraron corresponden a una conversación con otra embarcación y es la jerga que usamos para la búsqueda de cardúmenes de peces. Pasar por arriba o pisar es para llevar el barco sobre la mancha y ver de qué pescado se trata y el tamaño del cardumen. Más aún, basta comparar la hora y minuto de las comunicaciones para concluir que se efectuaron en lugar y hora distinta a la del cruce entre ambas naves“, añade el texto.

“Pretender instalar que dichas comunicaciones se refieren a pasar por arriba de la Bruma es abiertamente absurdo, malintencionado y no tiene sustento en la realidad“, asevera la tripulación.

Qué dijeron los tripulantes sobre los dichos de Juan Sanhueza

En la misma misiva, los tripulantes del Cobra señalan que “también queremos referirnos a las palabras del hijo de nuestro compañero Juan Sanhueza. Queremos decirle que entendemos su dolor y por lo que debe estar pasando. Pero eso no le da derecho a instalar, como verdades, interpretaciones que no se ajustan a lo ocurrido y que buscan manchar injustamente nuestro nombre y el de nuestras familias. Jamás nuestro colega Juan Sanhueza expresó a ningún colega de la tripulación del Cobra esta versión de los hechos que no se ajusta en nada a lo que aconteció en esos días”.

“Han pasado ya cinco meses desde ocurrido el accidente y justo ahora, que comparte abogados con los familiares de la Bruma, saca estas versiones sin ningún sustento en la realidad. Esperamos que tu familia, compañero Juan Sanhueza, logre el sosiego y la tranquilidad tras tu partida”, agrega.

“Como tripulación, confiamos en que la investigación se realice sin prejuicios ni presiones indebidas para que se establezca la verdad de lo ocurrido en este lamentable accidente”, concluye la carta firmada por los tripulantes del PAM Cobra.