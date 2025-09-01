Hecho dejó ocho muertos en 2023: chofer de bus que chocó con Biotrén pasará 14 años en prisión

El Ministerio Público había pedido una condena de 26 años para el chofer del bus que chocó con el Biotrén, en un hecho que también dejó una decena de heridos.

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó a 14 años de cárcel a Alejo Fermín Santander Faúndez, el chofer del bus que hace dos años chocó con el Biotrén en San Pedro de la Paz, en un hecho que dejó un saldo de ocho personas muertas.

De acuerdo con lo resuelto por el juzgado, Santander Faúndez fue condenado como autor de los delitos de homicidios consumados y frustrados.

Tras la sentencia, el Ministerio Público, que había pedido una condena de 26 años de cárcel para el imputado, confirmó que se estudia presentar un recurso de nulidad, según indicó el persecutor Andrés Barahona.

Según lo determinado por el tribunal, la condena contra el conductor del bus incluye tanto la pena por las ocho víctimas fatales como por las lesiones de una decena de pasajeros, así como 61 días por el delito de daño calificado, más una multa de 5 UTM.

Chofer provocó el choque del bus con el Biotrén que dejó ocho muertos

El hecho ocurrió cuando eran alrededor de las 08.00 horas del viernes 1 de septiembre de 2023, y Santander Faúndez conducía un minibús con una veintena de pasajeros en la Ruta 160 de la comuna de San Pedro de la Paz.

A pesar de que las barreras de seguridad estaban abajo y las señales sonoras funcionaron adecuadamente, el chofer del bus intentó pasar el cruce ferroviario y el Biotrén lo chocó de lleno, provocando la muerte de ocho personas.

Además de los fallecidos y heridos, el impacto generó daños en el tren y postes ubicados en el sector, los que fueron avaluados en unos 40 millones de pesos.