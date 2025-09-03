“La intención fue quitarle la vida”: cómo un padre terminó disparando en la cabeza a su hijo de 2 años

El niño se encuentra en riesgo vital en el Hospital Regional de Temuco, mientras el sujeto fue detenido pese a que se había dado a la fuga.

Un hombre fue detenido la noche de este martes, luego de que, en medio de una discusión con su pareja, le disparara en la cabeza a su hijo de solo 2 años en Temuco, Región de La Araucanía. Según la Fiscalía, el sujeto siempre tuvo la intención de quitarle la vida al menor, quien actualmente se encuentra en riesgo vital en el Hospital Regional.

El fiscal de Temuco, Luis Arroyo, detalló que el caso fue protagonizado por “una pareja joven que tenían un hijo en común. Aparentemente, hubo una discusión provocada por el sujeto. Fue en ese momento, donde al interior del domicilio, desenfundó un arma de fuego, aparentemente un revólver, y habría disparado en contra del niño“.

El persecutor precisó que “según la información que existe hasta el momento”, el sindicado como el responsable del hecho “habría disparado directamente contra el niño. La intención siempre fue esa, según el relato que se pudo obtener de la madre”.

Sobre la declaración de la mujer, Arroyo dejó en claro que es “un relato que debemos ratificar, sobre todo porque estaba muy shockeada mientras contaba lo que había ocurrido”. Aún así, recalcó que “el sujeto dispara directamente contra el niño, así que sabemos, al menos con esos antecedentes, que la intención siempre fue quitarle la vida“.

Una vez que el hombre le disparó a su hijo de 2 años, se dio a la fuga, pero logró ser detenido horas más tarde. “Sabemos también que apuntó a Carabineros en el momento de la detención, se logró recuperar un arma. No sabemos si es o no el arma que usó para la comisión del delito, es también algo que deberá ser objeto del peritaje”, dijo el fiscal, acotando que el detenido no cuenta con antecedentes penales.