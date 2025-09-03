Torturas a trabajador con TEA en el Hospital de Osorno: primer sumario terminó sin sanciones

Además del nuevo sumario, la dirección del recinto denunció el caso al Ministerio Público “por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito”.

En etapa de notificación se encuentra el sumario implementado en el Hospital Base de Osorno, luego de que la dirección del establecimiento conociera nuevos antecedentes sobre las torturas que un grupo de trabajadores infligió a un funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que ingresó a hacer un reemplazo en el recinto.

El caso se remonta a 2018 y 2020, cuando el trabajador con TEA fue sometido a un hostigamiento que pronto se transformó en acoso y terminó con torturas hacia la víctima, se hizo público este lunes 1 de septiembre, luego de que un correo electrónico con videos y fotografías fuera enviado a parlamentarios y medios de comunicación.

El nuevo sumario interno fue implementado en 2024 por la dirección del hospital, después de que uno realizado con anterioridad terminó sin que se aplicaran sanciones contra los involucrados.

Las torturas al trabajador con TEA del Hospital Base de Osorno

Aquello, pese a que según se denunció en aquel momento, al funcionario con TEA lo torturaron al desnudarlo y raparlo en contra de su voluntad, además de atarlo a una silla y cubrir su rostro con plástico, además de quemarlo con vapor.

Fueron los mismos acosadores los que grabaron y fotografiaron los ultrajes a la víctima, registros que generaron una profunda molestia tras su difusión.

Desde la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) expresaron su “más enérgico rechazo” a lo sucedido, y calificaron los hechos como “inaceptables maltratos y vejaciones que constituyen una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales y de su dignidad humana“.

“Más grave aún es el silencio del Servicio de Salud correspondiente, cuya omisión frente a estos acontecimientos refleja una falta de responsabilidad intolerable y una desprotección absoluta hacia quienes sostienen la atención sanitaria“.

Por su parte, desde la dirección del establecimiento se confirmó que, además de la reapertura de un sumario, se realizó la denuncia al Ministerio Público “por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito”.

“Este proceso actualmente se encuentra en etapa de notificación a aquellos funcionarios responsables de estos actos, con las medidas disciplinarias correspondientes y ajustadas a la gravedad de los hechos”, se añadió desde la dirección del Hospital Base de Osorno.