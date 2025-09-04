El error de la Fiscalía que llevó a la liberación de seis ex cadetes de Cobreloa acusados de violación

A los ex cadetes de Cobreloa se les cambió la prisión preventiva por la cautelar de arresto domiciliario total.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó este miércoles la liberación de seis de los nueve ex cadetes de Cobreloa, imputados por el delito de violación grupal contra una joven en septiembre de 2021.

De acuerdo con dispuesto por el tribunal de alzada, a los seis imputados se les cambió la prisión preventiva por la cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

La corte antofagastina adoptó la resolución tras constatar que el Ministerio Público no había entregado una copia completa de la carpeta investigativa a las defensas de los ex cadetes de Cobreloa, lo que vulneró sus derechos.

De esta forma, el tribunal respaldó la resolución del 26 de agosto del juez Sergio Rojas, del Juzgado de Garantía de Calama, quien estableció que se habían vulnerado los derechos de los acusados, ya que el Ministerio Público, por medio del fiscal Eduardo Peña, no había entregado todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa a las defensas.

En concreto, el magistrado determinó que el fiscal Eduardo Peña no cumplió “con la obligación según lo establecido en el artículo 260 del Código Procesal Penal (…) que busca cautelar el derecho a defensa de conocer toda la prueba de cargo y poder de esta forma confrontarla“.

En ese contexto, las defensas de seis de los acusados alegaron que el tiempo que llevaban en prisión preventiva era excesivo, argumento que acogió el tribunal, que procedió a cambiar la cautelar por el arresto domiciliario total.

Pese a que tanto la Fiscalía como la parte querellante apelaron la decisión, la corte las declaró inadmisibles y ratificó el cambio en la cautelar de los ex cadetes de Cobreloa, y se reprogramó la preparación del juicio oral para el próximo 29 de septiembre.