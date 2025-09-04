Quién es el ex futbolista detenido en operativo por tráfico de drogas en tres regiones

El ex futbolista capturado en el operativo tuvo pasos por los llamados grandes de Chile, además de un periplo por Europa.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) desbarataron a una banda de tráfico de drogas que operaba en tres regiones del país, con un saldo de 18 personas detenidas, entre ellas un ex futbolista profesional que incluso jugó en Europa.

De acuerdo con lo informado por el Jefe de la Prefectura contra el Crimen Organizado Centro, José Contreras, la captura de los implicados se produjo en el marco de la Operación Betis, que contempló la intervención de 49 inmuebles e implicó la incautación de más de 2.500 millones de pesos en dinero en efectivo y diversos elementos.

El jefe policial detalló que la organización criminal, que se dedicaba al tráfico de drogas y lavado de dinero, operaba en las regiones de Tarapacá, La Araucanía y Metropolitana.

“El trabajo de análisis y el levantamiento patrimonial da cuenta que esta organización criminal logró ganancias por sobre los 9 mil millones de pesos“, añadió Contreras .

Precisó que la agrupación empleaba un casa de cambio para transar “la moneda de origen nacional a moneda tipo dólar”, e indicó que fueron congeladas 82 cuentas bancarias por el caso.

Puntualizó que los integrantes de la organización criminal compraban la droga en la Región de Tarapacá, la vendían en distintos puntos de la Región Metropolitana y adquirían bienes muebles e inmuebles en la Región de La Araucanía.

Por su parte, desde la Fiscalía de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el persecutor Milibor Bugueño confirmó que a los 18 imputados se los formalizará por tráfico ilícito de drogas y asociación criminal, además de lavado de activos.

La mayoría de ellos jugaba en un equipo de fútbol amateur al que llamaron Betis, lo que dio el nombre a la operación para desbaratar la banca que llevó a cabo la policía civil.

Quién es el ex futbolista detenido por tráfico de drogas

Según el reporte del prefecto José Contreras, el ex futbolista profesional detenido por ser parte de la banda criminal fue identificado como Cristopher Veas Arriagada, quien se formó en las divisiones menores de Colo Colo y la U de Chile.

Durante su carrera deportiva jugó en Deportes Melipilla, Lo Barnechea y La Pintana, entre otros clubes nacionales, pero también lo hizo en el club Persija Jakarta, de Indonesia, y “en Europa, en un equipo de tercera división”, precisó Contreras.

En 2011, Cristopher Veas Arriagada además representó a Chile con la Selección de Fútbol Calle en el Mundial disputado en Francia.