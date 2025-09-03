Cinco funcionarios públicos detenidos: el caso de corrupción que se destapó en Arica

Los detenidos se desempeñaban en la Seremi de Bienes Nacionales y en la Dirección de Obras de la municipalidad.

Un operativo realizado entre la Fiscalía de Arica y Parinacota junto con la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de cinco funcionarios públicos acusados de corrupción, en una investigación que se inició en 2021.

Cuatro de ellos eran trabajadores de la Seremi de Bienes Nacionales y uno en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Arica.

Según se detalló, los presuntos implicados en este caso se habrían organizado para cometer diversos delitos, aprovechando su rol de funcionarios públicos. Así, habrían creado una red que les permitió recibir sobornos a cambio de agilizar trámites, proporcionar información interna, además de manipular el proceso de entrega vía concesiones.

Junto con eso, habrían arrendado o vendido terrenos fiscales, favoreciendo a terceros, quienes les entregaban altas sumas de dinero.

El operativo incluyó diez órdenes de detención y el allanamiento tanto de viviendas como del edificio de la Seremi de Bienes Nacionales en Arica. Además, se incautaron celulares y otros aparatos electrónicos.

El fiscal de Arica, Mario Carrera, destacó en Radio Biobío que con este caso de corrupción “lo que se daña aquí es la fe pública”.

Además, indicó que “toda esta información y todo lo que pudimos avanzar fue gracias a funcionarios honestos que trabajaron en estos servicios y que fueron confiando en la Fiscalía y el trabajo que fuimos realizando junto con la Policía de Investigaciones“.