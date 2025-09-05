Diferencias de más $8 millones: el llamado a comprar pistolas eléctricas coreanas por sobre taser

“Con la plata que se compra una pistola taser se pueden comprar 20 pistolas coreanas de la misma naturaleza”, aseveró el senador Iván Flores (DC).

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), se mostró a favor de adquirir pistolas eléctricas de fabricación coreana en vez de las estadounidenses de marca taser, principalmente debido a la enorme diferencia en el precio de ambas.

Así lo manifestó el parlamentario al recordar su visita a Seúl, la capital de Corea del Sur, donde conoció los modernos sistemas de seguridad que se implementaron en esa ciudad de más de nueve millones de habitantes.

“Seúl tiene 180 mil cámaras operativas, en tiempo real, con inteligencia artificial (…) cada esquina tiene una cámara“, aseveró el senador.

En diálogo con La Tercera, Iván Flores dijo que en aquella oportunidad se informó de los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (D.E.I.T.), conocidos popularmente como pistolas taser, que en realidad es el nombre de una de las marcas que las fabrican.

La diferencia de precio entre una taser y las pistolas eléctricas coreanas

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado manifestó que mientras una pistola taser puede costar entre 9 y 11 millones de pesos, las de origen coreano solo valen US$350 (unos 300 mil pesos), por lo que debería ser una alternativa de compra para el Gobierno, que en agosto dio luz verde para que Carabineros compre pistolas eléctricas.

“La verdad es que los coreanos han desarrollado tecnología propia de altísima calidad. Entonces, con la plata que se compra una pistola taser se pueden comprar 20 pistolas coreanas de la misma naturaleza o tal vez haya otras ofertas“, recalcó el legislador.

El senador también dijo que le transmitió la información a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y le pidió al Ejecutivo ampliar la mirada hacia mercados como Corea, Turquía o India.