Las nueve infracciones que Fiscalía le imputa a Claudio Orrego por Caso ProCultura: “Ha llamado hasta al contralor”

En la solicitud de desafuero, el Ministerio Público detalla las gestiones que habría realizado Orrego para acelerar el convenio con ProCultura.

En el marco de la investigación del Caso ProCultura, esta semana la Fiscalía de Antofagasta a través del persecutor regional Juan Castro Bekios, presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, donde se detallan nueve infracciones que habría cometido la autoridad para beneficiar a la fundación que encabezaba Alberto Larraín.

Por medio de un escrito de 75 páginas, el Ministerio Público expone los vínculos entre el gobernador, el psiquiatra y sus respectivos asesores, los cuales tuvieron un rol importante en la adjudicación de los fondos públicos para el proyecto de prevención del suicidio llamado Quédate.

Según consigna La Tercera, en la solicitud de desafuero se aprecian diversas conversaciones de WhatsApp entre Evelyn Magdaleno Gutiérrez, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano, y María Teresa Abusleme, directora de ProCultura, que evidencian la forma en cómo fueron acelerando las gestiones para que se visaran los permisos para liberar los recursos.

En este marco, Magdaleno para hacer notar que Orrego estaba poniendo de su parte, le comenta a la directora de la fundación que “el gobernador ha llamado hasta al contralor“, cargo que en aquel momento tenía Jorge Bermúdez.

Las infracciones que habría cometido el gobernador Claudio Orrego en el marco del Caso ProCultura

Considerando lo anterior, Fiscalía acusa que la gobernación metropolitana nunca analizó las capacidades técnicas de la fundación para llevar a cabo el proyecto y plantea que se trató que una “circunstancia que fue deliberadamente soslayada por el Gobernador Regional Claudio Orrego Larraín”.

En este sentido, las infracciones que habría incurrido la autoridad regional serían: