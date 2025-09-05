Acogen solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego: cuándo se revisará

La Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó este viernes la fecha en la que revisará el desafuero de Claudio Orrego.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó la fecha en la que revisará el desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, tras acoger la solicitud presentada por el fiscal regional, Juan Castro Bekios, en el marco de la investigación del caso ProCultultura.

De acuerdo con lo resuelto este viernes por el pleno tribunal del tribunal de alzada antofagastino, se le solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que le notifique de lo dispuesto a la autoridad regional.

“Teniendo presente que el gobernador regional Metropolitano, don Claudio Benjamín Orrego Larraín, tiene domicilio laboral en la ciudad de Santiago, exhórtese a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para notificarlo personalmente mediante receptor de turno“, detalla el texto.

Cuándo se revisará el desafuero del gobernador Claudio Orrego

El propósito de la Fiscalía Regional de Antofagasta es conseguir el desafuero del gobernador Claudio Orrego para formalizarlo por los delitos de fraude al Fisco y cohecho.

Lo anterior, tras un convenio suscrito a través del cual la fundación ProCultura se adjudicó más de $1.800 millones de la Gobernación Regional Metropolitana para ejecutar proyectos, de los cuales $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.

En diciembre del año pasado, el gobernador metropolitano declaró ante la Fiscalía en calidad de imputado y descartó cualquier irregularidad.

Este viernes el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta determinó que el desafuero de Claudio Orrego se analizará durante la jornada del lunes 6 de octubre, a partir de las 09.00 horas.