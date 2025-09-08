Apeló a la libertad de expresión: diputado Bobadilla pidió a la Suprema revertir su desafuero

El abogado del diputado de la UDI apeló a la libertad de expresión y aseveró que “no hay antecedentes para mantener el desafuero” de Bobadilla.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Sergio Bobadilla apeló ante la Corte Suprema la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que la semana pasada acogió la solicitud de desafuero en su contra.

El legislador gremialista acudió al máximo tribunal del país en compañía de su abogado Ramberto Valdés, con el propósito de conseguir que revierta la decisión del tribunal porteño, el que admitió la petición de la periodista Josefa Barraza para que se le quitara el fuero a Bobadilla por publicaciones en su contra que realizó en redes sociales.

De acuerdo con lo manifestado por la denunciante, Bobadilla manipuló los chats que ella mantuvo con Héctor Llaitul, y amplificó lo expuesto en un reportaje a través de publicaciones en la red social X.

El argumento del diputado Bobadilla ante la Suprema para detener su desafuero

Al acudir ante la Corte Suprema para intentar revertir su desafuero, el diputado Sergio Bobadilla manifestó que “mi historia, y mi pasado, avalan que soy una persona respetuosa de la honra y el prestigio de las personas“.

“Jamás ha estado en mi ánimo injuriar a nadie (…) junto a nuestros abogados, hemos presentado todos los antecedentes que creemos que son oportunos para demostrar que no he tenido ningún ánimo de injuriar a nadie“, planteó a continuación.

Por su parte, el abogado del parlamentario sostuvo que “creemos, basándonos en la jurisprudencia de la misma Excelentísima Corte Suprema, que aquí no hay antecedente de ninguna naturaleza para mantener el desafuero del diputado Bobadilla“.

“Es libertad de expresión, es libertad política, en el ánimo de poder criticar libremente como lo hacen los periodistas de opinión, como lo hace cualquier persona a través de redes sociales“, complementó.

“El voto de mayoría de la Corte de Apelaciones de Valparaíso es a nuestro juicio equivocado“, cerró Ramberto Valdés.