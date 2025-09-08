Las teorías detrás de la estructura que apareció en la playa de La Serena

Al menos cuatro son las teorías que se bajaran sobre el origen de la estructura que apareció en la playa de La Serena.

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) se encuentra indagando el origen que tendría la estructura que salió a la luz en la playa de La Serena, a unos 500 metros al norte del conocido Faro de esa ciudad de la Región de Coquimbo, luego de los intensos oleajes ocurridos durante el invierno.

Se trata de una estructura semicircular formada por piedras y rocas unidas con escoria de cobre y, desde que se descubrió, el municipio estableció un plan de protección y el cierre del perímetro, a fin de resguardar el lugar para facilitar el trabajo de investigación arqueológica con el que se buscará establecer su origen.

De acuerdo con los antecedentes recabados hasta el momento, en ninguno de los mapas de la ciudad que han sido consultados aparece que ahí existiera una construcción.

Las teorías detrás de la estructura encontrada en la playa de La Serena

Tanto los medios locales como otros de cobertura nacional que han indagado el caso apuntan a una serie de teorías que explicarían la presencia de la estructura en la playa de La Serena.

Entre aquellas se cuentan:

Restos relacionados con el sistema defensivo de la ciudad en el marco de la guerra con España o la Guerra del Pacífico , ambas en el siglo XIX.

, ambas en el siglo XIX. Una posible infraestructura destinada a los bañistas que iban a esa playa a inicios del siglo XX.

a inicios del siglo XX. La demarcación del límite entre las propiedades y el humedal .

. Una estructura ligada a un pozo que habría sido construido durante la primera mitad del siglo XX.

Según planteó el coordinador de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de La Serena, el historiador Francisco Aspe Bou, “estamos frente a un vestigio histórico de carácter republicano, que podría datar desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX“, algo que deberá dilucidar el trabajo del CMN.