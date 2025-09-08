Los destinos turísticos favoritos suelen combinar atractivos naturales con actividades típicas dieciocheras, como fondas, ramadas y celebraciones tradicionales.

Durante las Fiestas Patrias, muchos chilenos aprovechan el fin de semana largo para realizar escapadas dentro del país, buscando descanso, celebración y buena gastronomía.

Los destinos turísticos favoritos suelen combinar atractivos naturales con actividades típicas dieciocheras, como fondas, ramadas y celebraciones tradicionales.

Como es habitual, el litoral central destaca entre los destinos favoritos de los santiaguinos por su cercanía con la capital, además de turísticas playas, clima agradable y variada oferta hotelera.

En ese contexto y de acuerdo con el estudio Target Group Index (TGI) de Kantar IBOPE Media, las celebraciones no solo significan fondas y encuentros familiares, sino que también impulsan el turismo.

Aunque los destinos costeros continúan siendo los favoritos, poco a poco se consolidan nuevas alternativas interesantes según la edad.

Escapadas de Fiestas Patrias: los cinco destinos preferidos por los chilenos

En el grupo de 12 a 24 años, las escapadas favoritas son:

Valparaíso (22,0%)

Viña del Mar (17,9%)

La Serena (9,91%)

Iquique (9,45%)

Chiloé (5,20%)

Entre los adultos de 25 a 44 años, los elegidos son:

La Serena (16,2%)

Viña del Mar (14,5%)

Chiloé (11,6%)

Puerto Varas (10,4%)

Valparaíso (11,0%).

En el caso de los viajeros de 45 a 60 años, sus destinos favoritos son:

Valparaíso (16,4%)

La Serena (15,7%)

Viña del Mar (15,7%)

Puerto Varas (9,00%)

Chiloé (7,83%)

Finalmente, entre los mayores de 61 años, sus elegidos son:

Valparaíso (18,4%)

Viña del Mar (16,9%)

La Serena (15,3%)

Chiloé (8,19%)

Puerto Varas (6,66%).

En cuanto al hospedaje, los hoteles de cadena continúan liderando con un 34%, seguidos por hoteles independientes (18%) y casas de familiares o amigos (15%). El 11% que opta por Airbnb confirma que la flexibilidad y la variedad de precios son factores cada vez más valorados.

Para la industria, el fin de semana XL de septiembre se presenta como un anticipo de lo que será la temporada alta, un público con mayor interés por combinar tradición, naturaleza y cultura.