Qué dijo el Buin Zoo tras ataque de un felino a guacamayo durante show educativo

El hecho ocurrió este domingo, cuando el felino atacó al ave ante la mirada de los espectadores que asistían al espectáculo en el Buin Zoo.

Producto de las heridas recibidas tras el ataque por parte de un felino durante un show educativo falleció un guacamayo perteneciente a Buin Zoo, de acuerdo con lo confirmado desde el recinto.

El hecho ocurrió durante este domingo, cuando un serval atacó al ave ante la mirada de los espectadores, varios de los cuales grabaron y subieron a las redes sociales los momentos en que personal intentaba rescatar al guacamayo de las fauces del felino.

Pese a que el animador del show aseguró en ese momento que “todo está bien”, lo concreto es que el ave falleció producto de la gravedad de sus heridas, aunque fue trasladado hasta el hospital veterinario del zoológico.

Qué dijo el Buin Zoo tras el ataque del felino al guacamayo

A través de una declaración, el Buin Zoo lamentó el incidente y confirmó que el felino se abalanzó de forma inesperada sobre el guacamayo.

“El rápido accionar del equipo de Bienestar Animal logró tomar al ave y derivarla al Hospital Veterinario de nuestra institución, donde recibió atención de urgencia. Pese a nuestros esfuerzos, lamentablemente falleció a las pocas horas producto de las heridas“, detalló el zoológico.

El recinto explicó que todo iba de forma tranquila en una jornada educativa en la que tomaban parte ambos ejemplares, hasta que el guacamayo “se dispone a volar hacia la mano de su cuidador y el felino -en una reacción natural de su especie- logra interceptarlo en vuelo“.

En la parte final del texto, el Buin Zoo expresó que “ya estamos revisando y reforzando nuestros protocolos para evitar que algo así vuelva a ocurrir“.