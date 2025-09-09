Cumple prisión preventiva: lo que se sabe del caso del joven de 19 años acusado de violar a su madre

El hecho se remonta al 5 de septiembre, cuando la víctima dormía, momento en que fue atacada sexualmente.

Un insólito caso es el que ha remecido a Osorno, en la Región de Los Lagos, luego de que un joven de solo 19 años fuera acusado de violar a su propia madre.

Según dio a conocer la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho habría ocurrido el pasado 5 de septiembre cuando la víctima de 38 años estaba durmiendo. Sin embargo, despertó bruscamente al darse que había “una persona de sexo masculino violentándola sexualmente“, señaló el subprefecto Cristian Calquín, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Osorno.

En medio de eso, la mujer se dio cuenta que “quien realizaba el hecho era su hijo. Por lo anterior, procedió a llamar a personal de Carabineros de Chile, quienes detuvieron al imputado en situación de flagrancia”.

El joven de 19 años acusado de violar a su madre, precisó el subprefecto Calquín, “se encontraba haciendo uso del beneficio de libertad vigilada“, debido a una condena anterior “por el delito de robo con violencia”.

“Luego del proceso investigativo llevado a cabo por detectives de esta brigada especializada y el cúmulo de antecedentes recopilados, el 6 de septiembre se llevó a cabo el control de la detención, donde el Tribunal de Garantía de Osorno otorgó prisión preventiva para el imputado“, agregó el uniformado.