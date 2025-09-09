Super de Salud ordena a las Isapres ampliar la cobertura de atención con nutricionistas

El superintendente de Salud, Victor Torres, dijo que la medida facilita el acceso a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación.

Las Isapres deberán ampliar la cobertura de atención con nutricionistas a sus afiliados, de acuerdo con la orden que impartió la Superintendencia de Salud.

Hasta la fecha, dicha cobertura solo se aplicaba en aquellos casos de sobrepeso u obesidad determinados por el Índice de Masa Corporal (IMC), pero desde ahora también incluyen trastornos alimenticios, como la anorexia, bulimia o la desnutrición, o condiciones como la hipertensión y la diabetes, que requieren un manejo nutricional.

De acuerdo con lo indicado por el superintendente de Salud, Victor Torres, “emitimos una resolución que, desde el día de hoy, obliga a las Isapres a dar cobertura a la consulta con un nutricionista en caso de cualquier trastorno alimenticio“.

“Lo relevante de esta medida es que facilita el acceso a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y ciertos tipos de cáncer“, recalcó la autoridad.

En esa línea, apuntó que “al adoptar hábitos alimenticios saludables con la guía de un profesional, las personas pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar estas enfermedades y mejorar la calidad de vida a largo plazo”.

Las cifras que justifican que las Isapres amplíen su cobertura de atención con nutricionistas

El superintendente Torres confirmó que la ampliación de la cobertura de las Isapres en la atención con nutricionistas incluye también a personas mayores que presentan “problemas asociados a la desnutrición”.

Enfatizó que la orden impartida por la Superintendencia de Salud adquiere mayor relevancia si se considera que la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 demostró que el 27,6% de la población chilena presenta sospecha de hipertensión arterial y el 12,3% Diabetes Mellitus 2, dos condiciones de salud que requieren manejo nutricional y que estaban fuera de la cobertura con los nutricionistas.

También recalcó que se alinea con las modificaciones recientes realizadas por Fonasa con respecto a la cobertura de las consultas de nutricionistas.